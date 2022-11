Navrátil rozhodl dvěma góly v závěru o výhře Olomouce v Třinci

Třinec - Hokejisté Olomouce zvítězili v dohrávce 12. kola extraligy na ledě Třince 3:2 a v tabulce se posunuli na třetí místo před Oceláře. Domácí vedli góly Samuela Bučka a Daniela Voženílka ještě v 52. minutě 2:1. Skóre otočil dvěma trefami Jakub Navrátil, přičemž zápas rozhodl v čase 58:52. Dvě asistence si připsal Karel Plášek, jenž nastoupil za Hanáky poprvé po svém návratu ze zámoří. Trenéru Ocelářů Zdeňku Motákovi tak zhořkl první zápas proti svému bývalému klubu, kde působil předchozích pět sezon.

První gólovou šanci si vytvořila Olomouc, po přihrávce Bambuly zívala na Káňu odkrytá branka, ale z úhlu trefil jen tyč. Třinec kontroval únikem Hudáčka, jehož bekhendový blafák kryl Sedláček pravým betonem. Ve zbytku třetiny byli nebezpečnější domácí, ale zblízka neuspěl Růžička a ani střely Hudáčka i Čuksteho z mezikruží neskončily v brance.

Skóre otevřel ve 26. minutě Dujsík, který v přesilové hře zamířil přesně z levého kruhu k bližší tyči. Hosté se z vedení neradovali dlouho. Buček převzal mezi kruhy puk od Růžičky, zamíchal s ním a střelou k tyči vyrovnal.

Kacetl se poté zapotil po tečované střele Švrčka, ale puk ukryl u tyčky do lapačky a při úniku dva na jednoho mu pomohlo břevno po ráně Bambuly. Třinec zahrozil nebezpečným průnikem Jeřábka a z přebrankového prostoru se neprosadil ani Marcinko.

Domácí poslal ve 47. minutě do vedení Voženílek, který sice z úniku nepřekonal Sedláčka, ale dostal se k dorážce a z otočky poslal puk z úhlu do prázdné branky. Také Olomouc brzy vyrovnala, z mezikruží se trefil Navrátil nad lapačku Kacetla.

Vrátit mohl domácím vedení v oslabení Hrehorčák, který se ocitl sám před Sedláčkem, ale hostující gólman mu šanci zneškodnil. Domácí poté opařil v závěru Navrátil, který se v přečíslení dva na jednoho dostal k dorážce a doklepl puk do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Z naší strany to byl, hlavně v první třetině, takový utahaný výkon. Prvních deset minut jsme hráli špatně. Postupně jsme se zlepšili a byl to vyrovnaný zápas. Možná ve druhé třetině jsme si vytvořili dost střeleckých i brankových příležitostí, které jsme ale neproměnili. Za stavu 2:1 bychom si neměli nechat minimálně bod utéct. Hostům gratuluju, ještě si zápas rozebereme."

Jan Tomajko (Olomouc): "Viděli jsme minulé utkání Třince s Hradcem (4:1), ve kterém výborně vstoupil do zápasu, a proto jsme se připravovali na začátek. Myslím si, že jsme ho zvládli velice dobře. Celý zápas jsme dobře bruslili, byli jsme dobří v soubojích a hodně jsme si pomohli, že jsme využili hned první přesilovku. To nás uklidnilo. Sice jsme inkasovali na 1:1, ale pořád jsme hráli dobře. Třinec nám odskočil na 2:1 po chybě, kdy jsme je pustili do samostatného nájezdu. Ale pokračovali jsme v dobrém výkonu a využili jsme dvě příležitosti, které se nám naskytly. Jsme rádi za tři body, protože tady se moc nevyhrává."

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 28. Buček (M. Růžička), 47. D. Voženílek (M. Doudera, M. Růžička) - 26. Dujsík (Ondrušek, J. Káňa), 52. Navrátil (Plášek, Kunc), 59. Navrátil (Plášek). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Kis, Lučan. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 3512.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Adámek, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Hrňa - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček. Trenér: Moták.

Olomouc: Sedláček - Mareš, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček - Bambula, J. Knotek, J. Káňa - Olesz, Nahodil, Kusko - Navrátil, Kunc, Plášek - Rutar, Anděl, Menšík. Trenér: Tomajko.