Extraliga pokračuje i před Štědrým dnem, hit kola hostí Sparta

Praha - Hokejová extraliga se bude hrát i den před Štědrým dnem. Na pěti stadionech se ve čtvrtek uskuteční zápasy 34. kola, přičemž třaskavé souboje by měly být k vidění zejména v Praze a v Plzni. Na ledě Sparty se představí vedoucí Třinec, na západě Čech se utkají čtvrtý a pátý tým tabulky - domácí Škoda přivítá Mladou Boleslav.

Spartu čeká v O2 areně poslední letošní extraligové utkání, po souboji s Oceláři se přesune do Davosu na Spenglerův pohár. Pražané budou usilovat o první výhru nad Třincem v sezoně a alespoň krátkodobé vylepšení postavení v tabulce. Aktuálně jsou až osmí. "Zápasy s Třincem jsou vždycky velmi vyhecované. Víme, že Třinec má kvalitní tým se spoustou šikovných kluků. Musíme se pořádně připravit a pokusit se urvat tři body," řekl kapitán Michal Řepík na klubovém webu.

Duel bude i soubojem nejlepšího útoku a nejlepší obrany. Sparta zatím nastřílela 110 branek, Třinec jich inkasoval jen 59. "Sparta má teď takové horší období, tak si myslím, že se bude chtít na nás vytáhnout. My zase chceme přerušit sérii zápasů, ve kterých střídáme výhru s prohrou," řekl útočník Ondřej Kovařčík ČTK. "Očekávám velice náročný zápas, plný nasazení a rychlého hokeje. Budeme chtít vyhrát podruhé za sebou, ať můžeme Vánoce strávit ve vítězné náladě," dodal.

Plzeň bodovala v šesti zápasech v řadě, pět z nich vyhrála a uspět chce i proti Mladé Boleslavi, které ale v této sezoně dvakrát podlehla. "V reprezentační přestávce jsme si odpočinuli, nabrali síly, dobře potrénovali a teď do toho zase vlítneme," řekl útočník Michal Bulíř, jenž se v úterý čtyřmi body podílel na výhře v Olomouci.

Středočeši po reprezentační přestávce udolali doma Brno, vyhráli druhý z posledních tří zápasů a bodovat chtějí i v Plzni. "Víme, že má teď Plzeň formu, mají dobré přesilovky, takže určitě bude důležitá disciplína. My tam ale zahrát umíme, body jsme odtamtud odvezli, takže věřím, že na to navážeme," uvedl útočník David Šťastný, který se do sestavy Bruslařů vrátil po více než dvou měsících. "Pro mě je určitě dobré, že teď jdou zápasy rychle za sebou, protože jsem to fakt odpočítával. Měsíc a půl utekl strašně rychle a teď poslední týden se to vleklo. Takže jsem rád, že už budou zápasy a doufám, že se nám bude dařit," přál si elitní mladoboleslavský hráč.

Na zaváhání Mladé Boleslavi čekají Vítkovice, které přivítají poslední Zlín. Ostravané bodovali v deseti zápasech v řadě, sedm z nich vyhráli a posunuli se na šesté místo. "Zlín je nevyzpytatelný, dokázal uhrát dobré výsledky. Dívali jsme se na celý zápas s Budějovicemi, takže přibližně víme, co nás čeká. Chceme se ale soustředit na naši hru," řekl trenér Miloš Holaň, jehož tým se Zlínem posledních pět vzájemných extraligových zápasů vyhrál. Na domácím ledě ho porazil dokonce osmkrát v řadě.

Berani jsou poslední se ztrátou pěti bodů na čtrnácté Kladno, v úterý si připsali druhou prohru v řadě a třetí z posledních čtyřech zápasů. V Ostravě ale chtějí předvést lepší výkon než proti Českým Budějovicím. "Musíme všechno tlačit do branky. Jenže nám tohle nejde, potýkáme se s tím celou sezonu. Duel s Motorem si rozebereme a poučíme se z chyb. Snad ve Vítkovicích odehrajeme zcela jiný zápas," přál si kapitán Pavel Kubiš.

České Budějovice v úterý ve Zlíně po sérii pěti porážek podruhé za sebou vyhrály a zlepšené výsledky chtějí potvrdit i proti Olomouci, kterou v sezoně dvakrát přehrály shodně 5:2. Motor nastoupí ve speciálních dresech, které se následně budou dražit ve prospěch centra Arpida pečující o zdravotně postižené.

Hanáci získali v posledních osmi zápasech jen pět bodů a v tabulce klesli na 12. místo. Olomouc má navíc problém s početnou marodkou, na které je i nejproduktivnější hráč týmu Jan Káňa. Premiérový start v sezoně by si mohl připsal brankář Branislav Konrád, který po vážném zranění v přípravě v úterý již ze střídačky kryl záda Janu Lukášovi.

Liberec v úterý vydřel výhru v Karlových Varech a teď se pokusí proti Kladnu přidat čtvrté vítězství z posledních pěti utkání. V sezoně dvakrát přehrál i Rytíře, kterým se vůbec nedaří. Kladno prohrálo pětkrát za sebou a v sedmi z posledních osmi zápasů. V úterý utrpělo doma debakl 2:9 s Hradcem Králové.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy 34. kola: HC Vítkovice Ridera (6.) - PSG Berani Zlín (15.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:3, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 23 zápasů/18 bodů (6 branek + 12 asistencí) - Alexandre Mallet 31/12 (6+6). Statistiky brankářů: Aleš Stezka průměr 2,13 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,77 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22 - Libor Kašík 3,16 a 91,34, Daniel Huf 3,01 a 90,88. Zajímavosti: - Vítkovice bodovaly desetkrát za sebou a z toho sedmkrát vyhrály. - Doma bodovali Ostravané šestkrát v řadě a pětkrát z toho zvítězili. - Zlín prohrál dvakrát za sebou a z posledních čtyř duelů vyhrál jediný. - Berani venku dvakrát v řadě bodovali, po výhře na Spartě 6:4 podlehli v Brně Kometě 1:2 až v prodloužení. - Vítkovice ve vzájemných duelech vyhrály pětkrát za sebou a neztratily ani bod. Motor České Budějovice (9.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:2, 5:2. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 30/34 (13+21) - Jan Káňa II 29/31 (12+19). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,72, 90,49 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,20 a 92,50 - Jan Lukáš 2,83, 89,53 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - České Budějovice po sérii pěti porážek dvakrát za sebou vyhrály - Motor doma prohrál tři z posledních pěti zápasů. - Olomouc vyhrála jen dva z uplynulých osmi duelů. - Hanáci venku zvítězili dvakrát za sebou a ztratili jediný bod. - Olomouc v minulé sezoně proti Motoru vyhrála všechny čtyři vzájemné duely a v tomto ročníku s ním ještě nebodovala. - Útočník Lukáš Nahodil z Olomouce může sehrát 500. zápas v extralize. - Útočníkovi Lukáši Pechovi z Českých Budějovic chybí dvě branky ke vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. HC Škoda Plzeň (4.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Michal Bulíř 32/36 (17+19) - Pavel Kousal 31/20 (9+11). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,16 a 92,63, Dominik Pavlát 2,81 a 88,37 - Jan Růžička 2,00, 92,24 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,41, 91,26 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71. Zajímavosti: - Plzeň bodovala šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrála. - Škoda doma zvítězila třikrát v řadě a ztratila jediný bod. - Mladá Boleslav vyhrála dva z posledních tří zápasů. - Bruslařský klub venku prohrál tři z uplynulých čtyř duelů. - Mladá Boleslav zvítězila ve vzájemných duelech pětkrát za sebou a ztratila jediný bod. Bílí Tygři Liberec (10.) - Rytíři Kladno (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 28/20 (10+10) - Tomáš Plekanec 30/27 (6+21). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,35, 91,84 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,28 a 88,89 - Landon Bow 3,57 a 89,50, David Stahl 9,00 a 76,92. Zajímavosti: - Liberec vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Bílí Tygři doma zvítězili dvakrát za sebou a třikrát z uplynulých čtyř duelů. - Kladno prohrálo pětkrát za sebou a získalo jediný bod. - Rytíři venku čtyřikrát v řadě prohráli a nezískali ani bod. - Liberec vyhrál ve vzájemných duelech třikrát za sebou. HC Sparta Praha (8.) - HC Oceláři Třinec (1.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:7, 2:4. Nejproduktivnější hráči: Filip Chlapík 30/38 (18+20) - Martin Růžička 32/32 (13+19). Statistiky brankářů: Alexander Salák 2,70 a 89,92, Matěj Machovský 2,22, 91,76 a jednou udržel čisté konto - Marek Mazanec 1,80, 92,71 a pětkrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 1,69 a 92,21. Zajímavosti: - Sparta dvakrát za sebou prohrála a dosáhla jen na bod. - Pražané doma prohráli čtyři z uplynulých pěti zápasů, ale jen jednou z toho vyšli bodově naprázdno. - Třinec posledních osm zápasů pravidelně střídá prohru s výhrou. - Oceláři se venku představí po čtyřech duelech doma poprvé od 5. prosince, kdy vyhráli v Mladé Boleslavi 3:0. - Třinec venku bodoval ve třinácti z posledních čtrnácti zápasů a z toho jedenáctkrát vyhrál. - Oceláři vyhráli pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. Další program: Neděle 26. prosince - 35. kolo: 15:30 PSG Berani Zlín - Mountfield Hradec Králové (vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 1:4), 16:00 Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov (3:2, 3:4; ČT Sport), BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (2:1, 3:2 v prodl.), 17:00 HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary (3:2 v prodl., 2:3 v prodl.), HC Dynamo Pardubice - HC Vítkovice Ridera (6:0, 1:4), HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno (2:3 v prodl., 3:2).