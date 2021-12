Olomouc ukončila čekání na tři body výhrou 3:1 v Českých Budějovicích

České Budějovice - Hokejisté Olomouce zvítězili v utkání 34. extraligového kola na ledě Českých Budějovic 3:1. Hanáci se tak dočkali prvního plného zisku po čtyřech zápasech, v nichž získali jen dva body. Motor nedokázal navázat na předchozí dvě tříbodové výhry. Ve 28. minutě rozhodl za vyrovnaného stavu 1:1 útočník Silvester Kusko.

Už po pouhých 41 sekundách od úvodního buly se trestuhodně rozevřela domácí obrana a před brankovištěm najednou operovala osamocená olomoucká dvojice Krejčí, Tomeček. Brankář Hrachovina neměl naději zasáhnout proti rychlé výměně kotouče a Krejčí s ledovým klidem skóroval kolem pravé tyčky.

Hosté od začátku aktivně forčekovali a důsledně bránili, zatímco Jihočechům se nedařilo, jejich sporé střelecké pokusy s jistotou likvidoval navrátilec do olomoucké sestavy Konrád. Velkou šanci měl Řezníček, který se ocitl sám před Hrachovinou, skórovat zblízka mohl i Bambula. V závěru třetiny se ocitl blízko vyrovnání Karabáček a také Novotný, jehož příležitost ve vlastním oslabení v posledním okamžiku zmařil Konrád.

Před koncem trestu Gulaše na začátku druhého dějství netrefil Krejčí odkrytou českobudějovickou branku. Po faulu Rutara na pronikajícího Valského získali domácí výhodu trestného střílení, ale kapitán Gulaš provedl svůj úkol špatně.

Při vyloučení Koloucha vyrovnal Abdul ranou bez přípravy z pravého kruhu, jenže za necelou minutu chybovala defenziva Motoru, hosté jeli dva na jednoho a Kusko vrátil Hanákům vedení. Z brejku nedokázal vyrovnat Karabáček a nevedlo se ani Pechovi s Vondrkou, kteří nedotáhli přečíslení ve vlastním oslabení.

Do třetí části vstoupili aktivněji domácí, bez efektu však zůstaly dva po sobě jdoucí pokusy Gulaše i Vráblíkova rána od modré čáry. Hosté sázeli na brejky a v jednom z nich mohl z ideální pozice zvýšit Strapáč, poslední slovo však měl Hrachovina.

Ze snahy Jihočechů v závěru pramenil střelecký pokus Pecha a také Beránkovo sólo, z něhož se však neprosadil proti pozornému Konrádovi. Při dvouminutové power play nevyšla teč Bindulise, na druhé straně Káňa pečetil výhru do prázdné branky.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Proti bojovnému soupeři se hraje těžko, celý zápas jsme tahali za kratší konec. Olomouc to má postavené na kreativním hokejistovi, na Krejčího je radost se dívat. Navíc dnes podal fantastický výkon brankář Konrád. My jsme si vytvořili šance a moc nechybělo k dalšímu gólu, scházelo nám ale trochu štěstí. Gulaše jsme poslali na trestné střílení, protože se vrátil z reprezentace plný elánu a energie. Jeho pokus bohužel nevyšel."

Jan Tomajko (Olomouc): "Výborně jsme vstoupili do zápasu a rychlý gól nás povzbudil. Když vedete, hraje se vždycky lépe. Na vyrovnání domácích jsme dokázali rychle odpovědět, což nás uklidnilo. Důležitý byl výkon Konráda, který to zavřel a pochytal šance, které si Motor vytvořil. Jeho výkon byl základem vítězství. V závěru jsme to ubojovali."

Motor České Budějovice - HC Olomouc 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Abdul (Štencel, Doležal) - 1. Krejčí (V. Tomeček), 28. Kusko (J. Knotek), 60. J. Káňa II (Klimek). Rozhodčí: Šír, Gebauer - Sýkora, Hlavatý. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

České Budějovice: Hrachovina - Piskáček, Šenkeřík, Bučko, Bindulis, Vráblík, Štencel - Gulaš, Pech, Holec - Doležal, J. Novotný, Abdul - Valský, J. Ondráček, Vondrka - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenér: Modrý.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Hlaváč, A. Rutar, Švrček, Mareš, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Klimek, J. Knotek, Kusko - Bambula, Kolouch, Strapáč - Kunc, Nahodil, V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.