Exšéf automobilky Nissan Ghosn uprchl z Japonska do Libanonu

Bejrút - Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Motor Carlos Ghosn uprchl z Japonska do Libanonu. V prohlášení, které dnes zveřejnil, uvedl, že neutekl před spravedlností, ale před nespravedlností a politickou perzekucí. Ghosn měl v Japonsku stanout před soudem kvůli obvinění z finančních deliktů, včetně podhodnocování příjmů ve finančních výkazech.

"Neuprchl jsem před spravedlností, unikl jsem před nespravedlností a politickým pronásledováním," uvedl Ghosn v prohlášení, v němž potvrdil, že se nachází v Libanonu. V Japonsku mu podle něj byla upírána základní lidská práva. Justiční systém asijské země, ze které uprchl, bývalý šéf Nissanu označil za "zmanipulovaný" a odmítl být dál jeho "rukojmím". "Konečně mohu svobodně komunikovat s médii a těšit se na začátek dalšího týdne," dodal Ghosn.

Ghosn má podle agentury Reuters francouzské, brazilské a libanonské občanství. Jak se mu podařilo opustit Japonsko, není jasné. Do Bejrútu podle The Financial Times dorazil v neděli pozdě večer, podle The Wall Street Journal v pondělí. Francouzský list Les Echos napsal, že Ghosn přiletěl soukromým letadlem z Turecka. Libanon nemá s Japonskem uzavřenou dohodu o vydávání svých občanů.

Jeden z Ghosnových právníků Džuničiró Hironaka řekl, že právní zástupci mají všechny tři pasy svého klienta. O Ghosnově odjezdu se prý sám dověděl z ranních zpráv a je tím překvapen. Hironaka považuje Ghosnův čin za "neomluvitelný". "Pokud opravdu opustil Japonsko, je to možné označit za porušení podmínek kauce," dodal Hironaka.

Ghosn se narodil japonským rodičům v Brazílii, ale vyrůstal v Bejrútu. V Libanonu je populární, jeho portrét se tam objevil i na poštovní známce a na jeho podporu byly vyvěšeny plakáty s textem Všichni jsme Carlos Ghosn. Někteří Libanonci ho považují za vhodného kandidáta na prezidenta.

Úřady podle televize NHK nevědí, jak se Ghosnovi podařilo z Japonska odcestovat. Televize oznámila, že člověk podobající se Ghosnovi vstoupil na bejrútské letiště pod jiným jménem a přicestoval tam soukromým letadlem. Mluvčí libanonského velvyslanectví v Tokiu řekla, že úřad k případu nedostal žádné informace. Tokijský soud dnes potvrdil, že se podmínky kauce nezměnily a že k nim patří zákaz vycestovat. Japonská média také připomínají, že podle těchto podmínek se mohl Ghosn setkat se svou libanonskou manželkou jenom když k tomu dostal zvláštní povolení. Nedávno mu soud povolil hovořit s ní prostřednictvím videokonference.

Francouzská státní tajemnice na ministerstvu hospodářství Agnès Pannierová-Runacherová prohlásila, že ji informace o Ghosnově odjezdu z Japonska "velmi překvapila". V rozhovoru s rozhlasovou stanicí France Inter řekla, že nikdo nestojí nad zákonem, ale také, že coby francouzský občan má Ghosn právo na konzulární podporu.

Kvůli obviněním z finančních deliktů byl v Japonsku Ghosn zadržen loni v listopadu. Později byl propuštěn na kauci. Měl zakázáno používat bez dozoru internet či kontaktovat manželku. Začátek soudu s ním je naplánován na duben příštího roku. Ghosn všechna obvinění odmítá.

Ghosn je architektem dlouholeté francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Po loňském zatčení byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří členských podniků aliance.

Ghosn začátkem roku uvedl, že obvinění z finančních deliktů jsou důsledkem "komplotu a zrady" části vedení Nissanu, které se stavělo proti jeho plánu hlubší integrace s francouzským partnerem Renault.