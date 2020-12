Experti: Pracovní místa ve službách v ČR budou přibývat

Praha - Zatímco podíl služeb na HDP se v EU pohybuje okolo 73 procent, v ČR je to 61 procent. Česko se tak nachází pod evropským průměrem. Na základě predikce odborníků, kteří porovnávali data až dvacet let zpětně, se dá předpokládat, že ČR dosáhne úrovně EU v horizontu patnácti let. To s sebou přinese výrazný nárůst počtu pracovních míst v terciálním sektoru, uvedli experti z projektu KVASAR (Kvalita systému akreditací a rekvalifikací).

Počet zaměstnaných v terciálním sektoru v ČR a EU za posledních dvacet let souběžně roste průměrným tempem 0,7 procentních bodů. V ČR se však podíl zaměstnaných ve službách pohybuje v průměru o 11,8 bodu méně než v EU. Zatímco v roce 2010 se podíl zaměstnaných ve službách v ČR pohyboval okolo 60,2 procenta, v EU tomu bylo 70,4 procenta. V roce 2019 v ČR byl meziroční mírný nárůst na 60,9 procenta, zatímco v EU na 73 procenta.

"Z dat, které máme k dispozici, je patrné, že v ČR roste počet zaměstnaných ve službách mnohem pomaleji než v EU. Podle trendu růstu za posledních dvacet let lze predikovat, že úrovně EU dosáhneme zhruba v horizontu 15 let, kdy se část zaměstnanců z výroby přesune právě do služeb. Bude si to ovšem vyžadovat mnohem intenzivnější proces rekvalifikací, protože touto transformací projdou statisíce lidí," řekl Jan Wiesner z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Zatímco koncem roku 2010 činil počet pracujících ve službách 2,961 milionu ekonomicky aktivních obyvatel, ve čtvrtém kvartále roku 2019 vzrostl o 269.000, tedy na 3,231 milionu. Přestože se počet lidí zaměstnaných ve službách za deset let zvýšil, nedošlo během této doby k téměř žádnému posunu v procentuálním vývoji. Nárůst počtu pracujících ve službách je totiž přímo úměrný vyššímu množství všech pracujících občanů ČR.

To se má však podle odborníků změnit v důsledku robotizace průmyslu. Je navíc prokázáno, že státy, které ve výrobním procesu využívají nejmodernější robotizované technologie, mají proti průměru obvykle mnohem nižší míru nezaměstnanosti.

"V ČR je poměrně silná průmyslová tradice, nebýt které bychom EU dohnali mnohem rychleji. Česko se aktuálně snaží transformovat z výrobní do znalostní ekonomiky, proto se budou lidé z výroby postupně rekvalifikovat právě do služeb. Průmysl zůstane i nadále silný, ovšem více robotizovaný," upozornil partner poradenské společnosti Moore CR Radovan Hauk.

S ohledem na konstantní růst počtu pracujících ve službách lze proto v horizontu 15 let očekávat až dvojnásobný nárůst nových pracovních míst v terciálním sektoru proti trendu uplynulých deseti let. Růst kvalifikace bude logicky doprovázen výrazným tlakem na růst mezd. "ČR ale dosud nemá systém celoživotního vzdělávání, který pomáhá ve vyspělých zemích aktivním změnám kvalifikací zaměstnanců," dodal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.