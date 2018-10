Praha - Přísnější pravidla České národní banky (ČNB) pro poskytování hypoték neztíží klientům přechod mezi bankami během doby splácení půjčky za předpokladu, že se objem jejich hypotečního úvěru nenavýší. V reakci na dnešní sdělení ČNB, že nová pravidla platná od 1. října neplatí pro refinancování, pokud není zvýšená jistina hypotečního úvěru, to pro ČTK uvedli oslovení experti. Banky jsou s novými podmínkami důkladně seznámeny, doplnila Česká bankovní asociace (ČBA).

ČNB i asociace tak reagovaly na dnešní Hospodářské noviny, které napsaly, že přísnější pravidla pro poskytování hypoték se týkají nejenom nových smluv, ale platí i pro refinancování stávajících úvěrů na bydlení. Centrální banka ale dnes na svém webu uvedla, že nová pravidla neplatí pro refinancování, pokud není zvýšená jistina hypotečního úvěru.

"Článek HN naznačuje, že snad ČNB měla změnit názor na způsob uplatnění ukazatelů k řízení rizik hypotečních úvěrů i na refinancování těchto úvěrů a že banky o této údajné změně názoru ČNB nevěděly. Banky neměly o čem nevědět. Usnesení doporučení ČNB ze dne 12. června je velmi přesné a nezměnilo se. Banky jsou s ním důkladně seznámeny, a to včetně části týkající se refinancování hypotečních úvěrů," řekl ČTK výkonný ředitel asociace Pavel Štěpánek.

Nové opatření podle analytika Czech Funds Lukáše Kovandy samo o sobě nečiní přechod od banky k bance během doby splácení složitějším. "Pokud tedy nedochází k navýšení jistiny, na které ale opravdu lze legitimně pohlížet jako na nový úvěr. Opatření by tak nemělo nijak zásadně podvázat poptávku po nemovitostech," dodal.

Mluvčí ČNB Markéta Fišerová dnes na webu banky upozornila, že nebude nutné posuzovat, zda žadatel splňuje nové podmínky, pokud při refinancování nebude zvýšená částka hypotečního úvěru. "Pokud však dojde k navýšení hodnoty jistiny refinancovaného hypotečního úvěru, a to zejména o více než deset procent či o více než 200.000 Kč, měla by se tato žádost posuzovat jako nový úvěr," uvedla.

Bez ohledu na nová pravidla by banky podle Fišerové měly při refinancování vždy vyhodnotit, zda se v mezidobí nestaly změny, které zvyšují rizikovost úvěru. "Jde například o podstatné snížení hodnoty zastavované nemovitosti, znatelné zvýšení zadluženosti žadatele nebo výrazné snížení jeho příjmů," dodala. Například z pohledu Raiffeisenbank jde tak v případě refinancování hypotečního úvěru o novou smlouvu. "Je tedy vhodné prověřit, zda u klienta nedošlo ke změnám a zda je schopen úvěr splácet, bez ohledu na to, zda hypoteční úvěr navyšuje či nikoliv," uvedla pro ČTK mluvčí banky Petra Kopecká.

Hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák míní, že pokud by byly aplikovány nové přísnější pravidla i na refinancované úvěry, zmizelo by konkurenční prostředí mezi bankami. Klient by se podle něj stal rukojmím své banky, která by mu nabídla po konci fixace zcela určitě jinou sazbu než nyní, kdy klient může odejít za lepší nabídkou.

Ředitel serveru Bezrealitky.cz Hendrik Meyer doplnil, že ani toto opatření by však zásadní dopad na trh s bydlením nemělo. Části držitelů hypoték by sice případně nebylo umožněno refinancovat, ale efekt ve formování nabídky či poptávky bychom neočekávali, dodal.

Dluh žadatele o hypotéku by podle doporučení ČNB neměl překročit devítinásobek ročního čistého příjmu a na splátku dluhu má vynakládat maximálně 45 procent měsíčního čistého příjmu. Centrální banka již loni v dubnu doporučila bankám neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent.