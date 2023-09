Evropská komise zablokovala plán firmy Booking převzít konkurenční eTraveli

Brusel - Evropská komise (EK) vetovala návrh internetové rezervační společnosti Booking Holdings převzít za 1,63 miliardy eur (39,8 miliardy Kč) švédského rivala zaměřeného na rezervaci letů eTraveli. Spojení by posílilo dominantní postavení firmy Booking mezi internetovými cestovními agenturami u hotelových rezervací, nápravná opatření navržená firmou Booking přitom nejsou dostatečná k vyřešení těchto obav, uvedla EK ve svém dnešním sdělení. Booking se hodlá proti rozhodnutí odvolat.

Podle EK by transakce posílila dominantní postavení firmy Booking mezi internetovými cestovními agenturami, tedy internetovými platformami, které umožňují uživatelům vyhledávat a rezervovat hotelové ubytování a platit za něj. To by způsobilo vyšší náklady hotelům a případně i zákazníkům. Návrh firmy Booking, aby se zákazníkům, kteří si budou rezervovat na stránkách letenky zobrazovalo více možností ubytování, obavy EK nerozptýlil.

"Z obdržené zpětné vazby vyplývá, že navrhovaná nápravná opatření nebyla dostatečně komplexní a účinná a zcela neodstranila zjištěné obavy z narušení hospodářské soutěže," uvedla komise.

Společnost Booking je přesvědčena, že EK se mýlí jak ve faktech příkladů, tak v právu platném pro tuto transakci. Upozornila, že transakce už byla schválena několika orgány pro hospodářskou soutěž, včetně amerického a britského.

Dohoda byla oznámena v listopadu 2021. Společnost eTraveli byla založena v roce 2000 a v současnosti ji vlastní soukromá investiční firma CVC Capital Partners. Firma nabízí služby vyhledávání, rezervace a zajištění letů prostřednictvím svých značek Gotogate a Mytrip.

Booking Holdings vlastní značky Booking.com, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, KAYAK a OpenTable. Provozuje internetové stránky zhruba ve 40 jazycích a 200 zemích.