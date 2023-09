Evropská komise navrhla jednotnou evropskou kartu pro zdravotně postižené

Brusel - Zdravotně postižení občané ve všech zemích Evropské unie by měli mít nově k dispozici jednotný Evropský průkaz osob se zdravotním postižením. Průkaz by měl usnadnit život handicapovaným lidem zejména při cestování či v dopravě, ale i při sportu nebo trávení volného času. Navrhla to dnes Evropská komise.

Systém vzájemného uznávání postavení osoby se zdravotním postižením mezi zeměmi Evropské unie v současné době neexistuje. To jim často značně komplikuje cestování po EU. Evropská komise již nový průkaz otestovala v pilotním projektu v osmi zemích - v Belgii, na Kypru, v Estonsku, ve Finsku, v Itálii, na Maltě, v Rumunsku a ve Slovinsku. Byl úspěšný a tak unijní exekutiva nyní navrhuje jeho rozšíření do všech zemí nynější sedmadvacítky.

Existence nového průkazu umožní například to, že když kartu český občan ukáže v kterékoli zemi EU, bude mít slevu na nejrůznější kulturní či sportovní akce, do muzea, ale třeba i na metro či na vlak. O kartě a podmínkách pro její vydávání budou i nadále rozhodovat členské státy. Budou se přitom řídit vnitrostátní definicí zdravotního postižení a samy si určí postup vydávání průkazu.

„Práva osob se zdravotním postižením nesmí končit na hranicích států," uvedla k novému návrhu komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová. "Chceme osobám se zdravotním postižením usnadnit cestování a evropský průkaz zdravotně postižených a vylepšená parkovací karta by měly odstranit některé překážky, kterým čelí," dodala s tím, že doufá v rychlé schválení návrhu.

Návrh Komise zavádí standardizovanou evropskou kartu pro osoby se zdravotním postižením a rovněž rozšiřuje stávající evropskou parkovací kartu pro handicapované osoby. Budou tedy moci používat invalidní parkovací místa po celé Evropské unii.

Návrh nyní projedná Evropský parlament a členské země. Komise v navržené legislativě předpokládá, že po jejím přijetí budou mít členské státy 18 měsíců na začlenění ustanovení do vnitrostátního práva.