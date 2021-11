Evropa láme rekordy v počtu infikovaných, Slovensko vyhlásilo lockdown

Berlín/Bratislava/Budapešť - Pandemie nemoci covid-19 v České republice a dalších evropských státech sílí, některé země ohlásily denní maxima nově nakažených od začátku pandemie. Rekordní denní přírůstky hlásí Německo, Nizozemsko, Slovensko i Maďarsko, zatímco Polsko má nejvyšší bilanci od předchozí jarní vlny. Na Slovensku začne od půlnoci na čtvrtek celostátní karanténní uzávěra, která prozatím potrvá dva týdny. Částečný lockdown začal platit v některých městech italského regionu Jižní Tyrolsko, kde je jedna z nejhorších epidemiologických situací v Itálii.

Bratislava ke zpřísnění přistupuje kvůli přetíženým nemocnicím a po rekordních přírůstcích nových případů nákazy koronavirem. Součástí uzávěry bude výrazné omezení volného pohybu lidí. Výjimkou ze zákazu vycházení, kvůli kterému vláda vyhlásila nouzový stav, bude například cesta do zaměstnání nebo do školy, za nákupem nevyhnutelného zboží a služeb, na očkování nebo do přírody v rámci okresu. Omezení se v praxi projeví uzavřením řady prodejen či provozů volnočasových aktivit.

Po deseti dnech slovenská vláda opatření vyhodnotí, podle premiéra Eduarda Hegera se ale případné uvolnění restrikcí bude vztahovat pouze na očkované proti covidu-19 a na ty, kdo toto onemocnění prodělali. Pětimilionové Slovensko v úterý poprvé zaznamenalo denní přírůstek více než 10.000 nových případů koronavirové infekce. Počet covidových pacientů v nemocnicích vystoupil na 3200. Úřady už dříve varovaly, že překročení této hranice bude znamenat, že se země ocitla na prahu humanitární katastrofy.

Institut Roberta Kocha (RKI) v Německu za uplynulý den registroval rekordních 66.884 případů nákazy. Země se ode dneška řídí protiepidemickým zákonem. Pro cestování veřejnou dopravou nebo do zaměstnání je nově nezbytný doklad o očkování, prodělání nemoci nebo testu. Pravidla zpřísnily i některé spolkové země. Neočkovaní nesmějí v Bavorsku a Durynsku do obchodů, které neprodávají zboží denní potřeby. Skončit tam musejí také adventní trhy. V Severním Porýní-Vestfálsku mohou do restaurací a dalších volnočasových podniků už jen očkovaní nebo lidé s dokladem o prodělání nemoci.

Rekordní přírůstek registrovalo i Maďarsko, které oznámilo 12.637 nově nakažených za den a 176 úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19. Polsko zaznamenalo nejvíce nakažených od dubna, přibylo 28.380 infikovaných. Úterý přineslo nový rekord v počtu nakažených covidem i v Česku, kde testy odhalily 25.864 nových případů nákazy.

Rekordních více než 23.700 případů ohlásilo dnes Nizozemsko. Nemocnice se tam dostávají do problémů a vláda v pátek oznámí zpřísnění protiepidemického režimu, prohlásil ministr zdravotnictví Hugo de Jonge.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že v evropském regionu, který podle ní zahrnuje i části Asie, za poslední týden vzrostl počet případů nákazy koronavirem o 11 procent a v součtu 53 zemím hrozí do března dalších až 700.000 úmrtí způsobených nemocí covid-19. Evropské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí varovalo před velkou zátěží, pokud země nepřijmou opatření proti šíření infekce.

Částečná uzávěra začala platit ve 20 městech a obcích v regionu italského Jižního Tyrolska, platit má nejméně do 7. prosince. Platí zákaz nočního vycházení po 20:00, restaurace a bary mohou mít otevřeno maximálně do 18:00 a rozšířila se povinnost nosit respirátory. Itálie vykazuje čtvrtý nejnižší výskyt koronavirové nákazy. Vláda se přesto chystá zpřísnit pravidla pro neočkované a zavést dvě úrovně covidových certifikátů. Ta vyšší má být dostupná jen pro lidi, kteří dostali očkování nebo prodělali nemoc covid-19, a zpřístupní jim více míst.

Nový Zéland oznámil, že bude mít uzavřené hranice pro zahraniční návštěvníky ještě dalších pět měsíců. Plně naočkovaní cizinci budou moci do země postupně přijíždět od 30. dubna příštího roku, a to za splnění několika podmínek. Před odletem se budou muset prokázat negativním testem, ukázat očkovací průkaz a podstoupit další test po příletu.

Kvůli povinnému očkování zdravotníků je vypjatá situace na francouzském ostrově Martinik v Karibiku, kde lidé druhou noc v řadě stříleli po policii. Nepokoje pokračují i na nedalekém ostrově Guadeloupe, který je dalším zámořským územím Francie.

Počet nově registrovaných případů naopak klesá v Rusku, které zaznamenalo nejnižší denní přírůstek od 16. října. Za uplynulý den je to 33.558 případů nákazy a 1240 úmrtí.

Rakouská prokuratura zastavila vyšetřování týkající se ohniska koronavirové nákazy v lyžařském středisku Ischgl z března loňského roku. Chybějí podle ní důkazy, že by se někdo v souvislosti s propuknutím epidemie covidu-19 dopustil trestného činu.

Američtí vědci oznámili, že se jim podařilo vyvinout žvýkačku, která dokáže snížit množství viru SARS-CoV-2 ve slinách. Člověk s infekcí, který by žvýkačku používal, by tak podle nich nakazil mnohem méně lidí.