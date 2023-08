Eva Haňková se před 95 lety proslavila známkou s Masarykem,dodnes na to vzpomíná

Uherské Hradiště/Praha - Stalo se to před 95 lety, ale Eva Haňková, tehdy Neugebauerová, si vše pamatuje jako dnes. Shodou okolností se tehdy na náměstí ve Žďáru nad Sázavou jako tříletá holčička ocitla v náručí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Vznikla při tom slavná fotka, která se v roce 1938 objevila na neméně proslulých známkách. "Ptal se mne, kde mám maminku," řekla ČTK Haňková při natáčení speciálního podcastu Četkast, který agentura vydává při příležitosti dnešní uherskohradišťské vernisáže své nové výstavy Prezidentské okamžiky.

"Já si vzpomínám, že jsme tam stáli pod tribunou, všude bylo spousta lidí a spousta hluku. Pan řídící Jindra mluvil s maminkou a řekl, jestli bych šla nahoru a podala kytičku tomu starému pánovi,“ dodává. „Mně byly tři roky, byla jsem malá, tak mi přišlo, že všichni ti pánové jsou staří,“ směje se. „Já vím, že se mě pan prezident ptal, jak se jmenuju a kde mám maminku. Já jsem se snažila ji v tom davu najít a nenašla,“ vzpomíná Haňková. Maminka jí na tu příležitost ušila kyjovský kroj. Ačkoliv neměla její rodina s Kyjovem nic společného, styl těchto krojů se jim líbil, a proto ho měla Eva na sobě.

Dnes osmadevadesátiletá Eva žijící v Kalamazoo v americkém státě Michigan popisuje, jak při vydání známky v roce 1938 slavná fotografie ovlivnila její život coby třináctileté čerstvé studentky gymnázia, které lidé posílali dopisy a archy k podpisu. „Byla jsem najednou středem pozornosti. Někdo mi to záviděl, někdo si ze mě dělal legraci – takhle to na gymnáziu bývá,“ dodala. O Evu měl zájem i nespočet novinářů. "Pan ředitel tehdy dovolil pouze jednomu pánovi, aby se mnou dělal interview, a sám byl i u toho. Já mu za to byla vděčná, protože jsem si s těmi redaktory často nevěděla rady,“ řekla Haňková.

Její život výrazně ovlivnil komunistický převrat, když už provdaná s manželem Ladislavem Haňkou utekla „přes kopečky“ do Německa a následně emigrovala do USA. V Německu pracovala v oddělení pro uprchlíky pro organizaci OSN, v Americe učila jazyky. ,"Já jsem chtěla učit v Československu, ale nevstoupila jsem do partaje, tak jsem nemohla. Tak jsem se o to snažila pak v Americe," podotkla.

Haňkové maminka se dožila 100 let a stala se tak nejstarší obyvatelkou na Žďársku. Na vysoký věk a výbornou kondici Eva nemá podle jejích slov žádný recept ani moudrost. "Zřejmě jsem dosti mladá duševně, ale nohy mě bolí," postěžovala si. Jedním dechem ale pochválila svého syna a jeho manželku, kteří jí prý vždy pomohou, když je potřeba. "Ve svém domečku bydlím sama a starám se o sebe, ale jsem moc ráda, že mám rodinu blízko sebe, když ji potřebuj," uvedla. Paní Haňková aktivně sleduje zprávy a politické dění v České republice. Vývoj podle ní nejde špatně a nový prezident se jí líbí.

Výstava Prezidentské okamžiky, na které je i její slavná fotka s Masarykem, je součástí doprovodného programu Letní filmové školy v Uherském Hradišti. ČTK ze svého fotoarchivu vybrala přes 100 snímků zachycujících 12 československých a českých prezidentů v oficiálních situacích i méně formálních chvílích. Výstava vznikla ke 105. výročí vzniku Československé republiky a založení tehdy Československé tiskové kanceláře a po Hradišti navštíví i další města.

Jak se fotí prezidenti? O zákulisí práce prezidentských fotografů budou diskutovat ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který byl prvním mluvčím prezidenta Havla, Roman Vondrouš, fotoreportér ČTK a mnohonásobný držitel cen Czech Press Photo, a Karel Cudlín, jeden z osobních fotografů Václava Havla. Dozvíte se, jaké jsou výzvy a pravidla při zachycování hlav států i jak se měnilo pojetí prezidentské fotografie v čase. Živý přenos z Respekt stanu začne 1. srpna ve 14:00.