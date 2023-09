Eurostat: Dovoz energií do EU ve čtvrtletí kvůli slabším dodávkám z Ruska klesl

Brusel - Dovoz energií do Evropské unie se ve druhém čtvrtletí znovu snížil. Členské země totiž dál omezují závislost na dodávkách z Ruska, uvedl dnes unijní statistický úřad Eurostat. Co do hodnoty dovoz energií meziročně klesl o 39,4 procenta, co do objemu pak o 11,3 procenta.

V prvním čtvrtletí se dovoz energií do EU propadl co do hodnoty o 26,5 procenta, objemově o 6,1 procenta. Pokles přišel po výrazném nárůstu mezi lety 2021 a 2022.

Rusko, které bylo ještě loni ve druhém čtvrtletí hlavním dodavatelem ropných olejů do EU s podílem na trhu 15,9 procenta, zaznamenalo pokles tohoto podílu ve druhém čtvrtletí letošního roku na 2,7 procenta. Stalo se tak jejich až dvanáctým největším dodavatelem. Nárůst na tomto trhu zaznamenaly ve stejném období Norsko, Kazachstán, Spojené státy americké a Saúdská Arábie, sdělil Eurostat.

EU zakázala dovoz ruské ropy po moři od loňského prosince a letos v únoru uvalila embargo na rafinované ropné produkty. Chtěla se tak odstřihnout od ruských energetických produktů a potrestat Moskvu za její rozsáhlou vojenskou invazi na Ukrajinu.

"Dovoz zemního plynu do EU ve druhém čtvrtletí roku 2023 výrazně klesl. Co do objemu byl slabší o 17 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2022. Toto snížení mohlo být vyvoláno plánem snižování emisí EU, kdy se státy EU zavázaly snížit spotřebu plynu," uvedl Eurostat.

Pokud jde o zemní plyn v plynném stavu, klesl podíl Ruska ve druhém čtvrtletí meziročně o 14,5 procentního bodu na 13,8 procenta celkového dovozu do EU. Alžírsko a Norsko naopak zvýšily svůj podíl o 9,3 a 6,2 procentního bodu. Norsko se stalo hlavním dodavatelem do EU. Ve stejném období zůstaly hlavním dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG) pro EU Spojené státy s podílem 46,4 procenta na celkovém dovozu do EU. Následovalo je Rusko (12,4 procenta) a Katar (10,9 procenta).