Europoslanci budou hlasovat o návrhu reformy voleb do EP

Štrasburk - Evropský parlament bude hlasovat o návrhu reformy evropských voleb, jejímž cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech a zavést celoevropský volební obvod. Dále europoslanci proberou závěry nedávno skončené Konference o budoucnosti Evropy, v níž měli občané možnost navrhovat změny fungování bloku. Čeká je také debata o stavu vlády práva v Polsku a Maďarsku či interpelace Evropské komise k energetické bezpečnosti.

Členské země nyní uplatňují odlišné volební systémy, pokud jde o výběr poslanců Evropského parlamentu. Smyslem reformy je tato pravidla jakož i datum konání voleb sjednotit. Celá unie by podle návrhu EP volila najednou v Den Evropy, tedy 9. května. Počítá se také systémem, v němž by každý volič disponoval dvěma hlasy: jedním v národním a druhým v celoevropském volebním obvodu, v němž by se kandidátky nevytvářely na základě národnosti. Na kandidátních listinách by museli být rovným způsobem zastoupeni muži a ženy.

Poslanci dále povedou debatu o doporučeních vyplývajících ze závěrů Konference o budoucnosti Evropy. Cílem rok trvajícího projektu, který skončil minulý víkend, bylo zapojit občany EU do diskusí ohledně možných příštích reforem evropského bloku. Mezi desítkami návrhů vznesených zástupci obyvatel všech 27 členských zemí figuruje zmíněná změna způsobu voleb europoslanců či šéfa Evropské komise, zbavení členských států práva veta či vytvoření evropské armády.

V kontextu rostoucích cen energií a hrozícího zastavení dodávek ze strany Ruska budou mít europoslanci možnost interpelovat zástupce Komise na téma energetické bezpečnosti. Na plénu vystoupí také vystoupí italský premiér a bývalý guvernér Evropské centrální banky Mario Draghi.