EU začne uplatňovat nové sankce, budou pokračovat ukrajinsko-ruská jednání

Kyjev - Válka na Ukrajině vstupuje do 20. dne a ani dnes nepoleví aktivity, které mají uspíšit její konec. Evropská unie začne uplatňovat čtvrtý balík protiruských sankcí, na nichž se podle francouzského předsednictví v pondělí shodly členské státy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pak odpoledne prostřednictvím videopřenosu vystoupí v kanadském parlamentu a zřejmě bude apelovat na ještě širší podporu své zemi v boji proti Rusku. Dnes také budou pokračovat ukrajinsko-ruská jednání, oznámil podle agentury Reuters Zelenskyj.

Čtvrtý balík evropských sankcí počítá se zákazem vývozu luxusního zboží do Ruska, investic do ruského energetického sektoru nebo dovozu ruské oceli a železa. EU také chce, aby Světová obchodní organizace (WTO) Rusku odebrala status nejvyšších výhod, což by otevřelo cestu k uvalení cel na ruské zboží.

Ukrajina a Rusko se dnes vrátí k jednání, která podle zástupce ukrajinské strany Mychajla Podoljaka strany v pondělí přerušily za účelem vyjasnění některých definic. Pondělní rozhovory se podle médií odehrávaly prostřednictvím videokonference, v minulých dnech se delegace obou zemí několikrát setkaly na bělorusko-ukrajinské hranici. Předchozí rozhovory nevedly k žádnému zásadnímu průlomu, poznamenala agentura AP, přestože o víkendu obě strany hovořily o určitém pokroku.

Ukrajiny se budou týkat i další dnešní události. Pokračuje mimořádné zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (RE) věnované ruské invazi. Mimo jiné o tomto konfliktu budou jednat i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho íránský protějšek Hosejn Amírabdolláhján.