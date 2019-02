Brusel - Členské státy Evropské unie (EU) schválily kompromis ohledně zpřísnění energetické legislativy, který navrhly Německo a Francie. Plynovod Nord Stream 2 se bude stavět dál, i když s většími obtížemi. Světovým agenturám to sdělily diplomatické zdroje.

Berlín a Paříž zastávaly ohledně úprav energetické směrnice odlišný názor. Dnes ale předložily kompromis, který navrhuje, aby za uplatňování pravidel EU pro plynovody se třetími zeměmi, jako je Rusko, odpovídala ta země, na jejímž území se napojují do evropské sítě. V případě budovaného Nord Streamu 2 by to tedy bylo Německo.

Chystaný plynovod ruského plynárenského koncernu Gazprom, který spojí Rusko přímo s Německem po dně Baltu, je trnem v oku především Ukrajině a Polsku, ale i dalším státům, jako je Česká republika a Slovensko.