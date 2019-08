EU navrhne do čela MMF Bulharku Kristalinu Georgievovou

Brusel - Země Evropské unie po více než 12 hodinách jednání dnes vybraly za svou kandidátku do čela Mezinárodního měnového fondu (MMF) Bulharku Kristalinu Georgievovou. Ta ve druhém kole hlasování zvítězila nad Nizozemcem Jeroenem Dijsselbloemem, který jí už k vítězství gratuloval na twitteru. Uvedla to agentura Reuters.

EU hledá nástupce za Christinu Lagardeovou, která byla nominována do vedení Evropské centrální banky (ECB). Kandidáti na obsazení funkce šéfa MMF se mají přihlásit do 6. září, nástupce Lagardeové by pak měl být znám do 4. října.

Po dvou kolech hlasování se vládám EU nakonec podařilo shodnout se na novém kandidátovi. Aby mohl být jmenován, musel dostat 55 procent hlasů z 28 států EU, které mají na celkové populaci podíl nejméně 65 procent.

Do užšího výběru se původně kromě bývalého šéfa euroskupiny Dijsselbloema a bývalé eurokomisařky Georgievové dostali také bývalý eurokomisař Olli Rehn z Finska, dále španělská ministryně hospodářství Nadia Calvinová a současný šéf euroskupiny Portugalec Mario Centeno.

Zbývající tři kandidáti se ale nakonec stáhli. Centeno odstoupil už ve čtvrtek - uvedl, že bude k dispozici, pokud bude potřeba najít kompromisní řešení. Rehn a Calvinová se stáhli po prvním kole hlasování.

Georgievová je výkonnou ředitelkou Světové banky (SB) a podle zdrojů ji prosazovali hlavně státy jižní a východní části EU. Její kandidatura však bude vyžadovat změnu pravidel, protože kandidát na post šéfa MMF musí být mladší 65 let, což Georgievová nesplňuje.

Lagardeová vystřídá ve funkci šéfa ECB Itala Maria Draghiho. Ten už v červenci vyloučil, že by o funkci v čele MMF usiloval. Je zvykem, že funkci šéfa MMF vykonává Evropan, zatímco šéfem sesterské Světové banky bývá Američan.