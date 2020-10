EU chce sjednotit pravidla pro cestování v době pandemie

Brusel - Evropská unie chce sjednotit pravidla pro cestování mezi jednotlivými členskými zeměmi v době pandemie. V rozhovoru, který zveřejnil německý list Die Welt, to řekla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Důrazně varovala před novým zavíráním hranic uvnitř schengenského prostoru.

Evropská komise podle Jourové chce, aby vznikla jednotná kritéria pro označení určité oblasti jako rizikové i pravidla pro cestovní omezení. "Důrazně členské státy vyzývám, aby se v nadcházejících dnech rychle dohodly. Je načase najít řešení. Dlužíme to lidem v Evropě," řekla Jourová.

Komise se členské státy EU snaží přesvědčit k lepší koordinaci postupu v boji proti koronaviru již od jara. Na počátku září zveřejnila návrh na sjednocení pravidel pro přeshraniční cesty. Vyzvala tehdy, aby členské země zavedly společná kritéria k určení epidemiologických rizik, jednotný barevný "semafor" pro rozlišení rizikových regionů a společný přístup k lidem, kteří se z nich vracejí.

Společná pravidla jsou podle Jourové zapotřebí i proto, aby se neopakovala situace z jara, kdy se kvůli uzávěrám tvořily na hranicích členských zemí dlouhé kolony. "Potřebujeme jasný zelený, oranžový a červený systém, a ne kaleidoskop jednotlivých opatření," řekl česká eurokomisařka. Na základě přiřazení regionu či země k barvě na semaforu, které by se řídilo jednotnými pravidly, by se podle Jourové určovala také omezení.

Rozhodně se Jourová vyslovila proti zavírání hranic. "Některá omezení jsou samozřejmě nutná, ale koronavirus je přítomný v celé Evropě a uzavíráním hranic ho pod kontrolu nedostaneme," řekla. Zvládnout se dá podle ní epidemie jen tehdy, pokud budou členské státy EU spolupracovat.

Minulý týden označili koordinaci boje proti koronaviru za nutnou i šéfové států a vlád na bruselském summitu. Ministři unijních zemí by už příští týden měli schvalovat návrh německého předsednictví, který počítá se zavedením jednotného systému hodnocení rizikových oblastí a jejich pravidelnou aktualizací. Státy by se podle něj měly také vzájemně včas informovat, pokud se budou chystat vyhlásit povinné karantény či testy pro některé regiony. Návrh však nepočítá s tím, že by země sjednotily například délku karantén či požadavky na testy, o což Brusel rovněž usiloval.