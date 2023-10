ERÚ: Ceny energií nad vládními stropy má zafixováno 4,2 pct domácností a firem

Praha - Nad úrovní vládního cenového stropu pro elektřinu a plyn má v současné době smluvně zafixované ceny energií 4,2 procenta domácností a podnikatelů. Na počátku příštího roku, pokud cenový strop přestane platit, by jim tak kvůli tomu mohly skokově stoupnout platby za elektřinu a plyn. Týká se to 367.000 odběrných míst, z toho 326.000 patří domácnostem, uvedl v tiskové zprávě Energetický regulační úřad (ERÚ) s odvolání na svůj průzkum mezi dodavateli energií. Úřad současně vyzval spotřebitele, aby se co nejdříve snažili získat u dodavatelů nižší ceny.

Vláda zavedla cenové stropy na elektřinu a plyn kvůli prudkému zdražení komodit na trhu během loňské energetické krize. Stropy byly stanoveny na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Stropy platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce do konce letošního roku. O jejich platnosti pro příští rok vláda zatím definitivně nerozhodla, předpokládá se však, že budou zrušeny.

"Alespoň některé smlouvy s cenami elektřiny nebo plynu zafixovanými nad současnými cenovými stropy, jejichž platnost přesahuje období zastropování, má ve svém portfoliu většina z dotázaných dodavatelů. Celkově se jedná o 367.000 odběrných míst, tedy o 4,2 procenta z celkového počtu 8,94 milionu odběrných míst v České republice," uvedl ERÚ.

Podle jeho předsedy Stanislava Trávníčka většina dodavatelů už oslovila nebo v brzké době plánuje oslovit s nižší nabídkou ty zákazníky, kteří mají ceny sjednané nad cenovými stropy. V této souvislosti apeloval na spotřebitele, aby na takové nabídky včas reagovali. "Spotřebitelům, kteří mají cenu zafixovanou nad cenovými stropy a dodavatel je dosud nekontaktoval, jednoznačně doporučujeme, aby se na něj obrátili sami, a to co nejdříve. Díky aktivnímu přístupu mohou získat nižší cenu u současného dodavatele, nebo přejít včas k dodavateli novému, i kdyby to mělo znamenat, že za předčasné ukončení smlouvy zaplatí sankci," doplnila členka Rady ERÚ Markéta Zemanová.

Podle zjištění úřadu o úpravě fixovaných smluv a snížení cen neuvažuje jen malá část dodavatelů, do 10.000 odběrných míst. Někteří z nich mají obavy z porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, jiným v tom údajně brání smlouvy se zprostředkovateli, které jim zakazují oslovit zákazníky přímo. Pro některé jsou překážkou pro změnu smluv i podmínky soutěží, ve kterých dodavatelé vysoutěžili dané kontrakty.

Z nedávno zveřejněného průzkumu agentury Ipsos vyplynulo, že zhruba dvě pětiny lidí dosud nezaznamenalo informaci o možném zrušení stropů na konci roku. Více než polovina tuzemských spotřebitelů se ale následku ukončení cenového stropu energií obává. K případným změnám dodavatele jsou však Češi podle průzkumu spíše konzervativní. V současné době o ní uvažuje 17 procent spotřebitelů, kteří jako hlavní důvod většinou uvádí nevýhodnou nabídku stávajícího dodavatele.

Informace, rady nebo praktické tipy související se změnou dodavatele energií najdou lidé na webu ERÚ.