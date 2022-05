Erdogan zopakoval odmítavý postoj k rozšíření NATO, Çavuşoglu jedná v USA

Ankara - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes zopakoval odmítavý postoj své vlády k chystanému vstupu Švédska a Finska do NATO. V projevu k poslancům své strany řekl, že očekává, že spojenci v Severoatlantické alianci pochopí argumenty Ankary. Ta své stanovisko zdůvodňuje mimo jiné obavami o bezpečnost s odkazem na kurdskou teroristickou organizaci a po dvou severských zemích žádá vydání těchto "teroristů". Za ně ale Ankara považuje i jiná kurdská hnutí.

Erdogan dnes také znovu vzkázal švédským a finským diplomatům, aby se "nenamáhali" jet do Turecka. O rozšíření NATO možná bude hovořit turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem, s nímž by se podle deníku Hürriyet měl dnes setkat v New Yorku v rámci takzvaného turecko-amerického strategického mechanismu.

"Cílem tohoto mechanismu je pracovat na řešení problémů, které máme v bilaterálních vztazích i v regionu," řekl Çavuşoglu. "Chceme problémy, které mám ve vztazích s USA, vyřešit," dodal.

Právě Spojené státy jsou podle analytiků hlavním cílem v této rozehrané partii prezidenta Erdogana. Ten se americkou vládu podle některých názorů takto snaží "vydírat" a přimět ji, aby mu povolila nakoupit modernizované stíhačky F-16. USA v reakci na turecký nákup ruského systému protiletadlové obrany S-400 v roce 2019 také zrušily tureckou účast v programu stíhaček F-35.

Dalším důvodem podmíněné turecké podpory vstupu Švédska a Finska do NATO může být podle analytiků snaha Ankary, aby byla zvolena do Rady bezpečnosti OSN jako jeden z nestálých členů, či aby dostala další peníze z EU na syrské uprchlíky. Erdogan podle analytiků hraje i o domácí body, příští rok totiž budou v Turecku prezidentské a parlamentní volby a místní ekonomika se potýká s rekordní inflací.