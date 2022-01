Epidemie zesílila, ve školách přibyde ředitelské volno

Praha - Epidemie koronaviru v Česku zrychluje, odborníci to kvůli variantě omikron očekávali. Ve čtvrtek testy prokázaly 11.675 případů, o tři čtvrtiny víc než o týden dřív. Významný nárůst virové zátěže u žáků i pedagogů odhalilo také pondělní testování ve školách. Od pondělí budou testy ve školách jednou týdně. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) navrhne vládě navýšení počtu dnů ředitelského volna ze stávajících pěti o dalších deset, aby mohly školy flexibilně reagovat na vývoj epidemie. Pracovní karanténa se bude týkat jen zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, a to až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné.

Denní přírůstek nakažených nezahrnuje reinfekce, tedy případy opakované nákazy u dříve pozitivně testovaného člověka. Za čtvrtek jich bylo 1487. V mezitýdenním srovnání je to více než dvojnásobek. Reinfekcí v posledních dnech přibývá zřejmě kvůli omikronu, který postupně vytlačuje dosud dominantní variantu delta a podle zkušeností z některých zemí umí obcházet imunitu získanou očkováním i dříve prodělanou nemocí. Vědecké studie ukazují, že omikron je proti deltě sice nakažlivější, ale průběh onemocnění je lehčí. Pacientů s covidem v nemocnicích stále ubývá, jejich počet se poprvé od konce loňského října dostal pod 2000.

Zatímco minulý týden v pondělí a ve čtvrtek PCR testy ve školách potvrdily pokaždé kolem 1400 případů nákazy, toto pondělí vyšly ověřující PCR testy pozitivní u 3381 lidí. Podíl pozitivních výsledků se zvýšil z 0,1 procenta na 0,3 procenta testovaných. Výsledky antigenního testování ze čtvrtka naznačují další nárůst. Pozitivní test vyšel 5666 žákům a 513 zaměstnancům, na potvrzení PCR testy se zatím čeká. Od příštího týdne se frekvence testování sníží na jednou týdně v pondělí.

Dvakrát týdně, stejně jako většina zaměstnanců, se budou testovat zaměstnanci mateřských, vyšších odborných škol či vysokých škol. Vzhledem ke zkouškovému období se povinnost testování nebude týkat vysokoškoláků. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) jim doporučil absolvovat antigenní test před zkouškou.

Podmínky pro takzvanou pracovní karanténu určí krajské hygienické stanice. Režim bude fungovat až ve chvíli, kdy to bude nezbytně nutné, aby nebyla ohrožena péče o pacienty nebo klienty. Lidé zařazení do pracovní karantény budou moci chodit do práce i v případě, že budou mít pozitivní antigenní samotest na koronavirus.

Válek po dnešním jednání vlády také řekl, že se od pondělí budou zdravotníci a pracovníci v sociálních službách testovat jednou týdně profesionálně odebraným antigenním testem, případně dvakrát týdně samotestem jako ostatní zaměstnanci. Dosud musela testovat neočkované zaměstnance jen lůžková zařízení.

Ze zdravotního pojištění bude od 17. ledna hrazeno pět PCR testů za kalendářní měsíc lidem, kteří jsou plně očkovaní. V současné době mají na pět hrazených testů nárok jen osoby mladší 18 let, osoby s nedokončeným očkováním a lidé, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních důvodů. Válek zároveň upozornil na to, že se nikdo nemusí bát sankcí vyplývajících z vyhlášky kvůli povinnému očkování proti covidu. Její platnost vláda zruší, bude upravena, V březnu či dubnu pak chce ministr představit nový systém, který by nastavil standardizovanou péči a pravidelné očkování proti koronaviru podobné každoročnímu očkování proti chřipce.

Firmy budou od pondělí hlásit pozitivní samotesty zaměstnanců přes stránku Samotestování na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Podle náměstka ministra zdravotnictví Josefa Pavlovice (Piráti) tam mohou rovnou požádat pro zaměstnance i o neschopenku. Autorizace k přihlášení na web bude přes datovou schránku. Od pondělí se musí zaměstnanci testovat dvakrát týdně. Vláda počítá s tím, že to potrvá dva až tři týdny, než se přežene vlna omikronu.

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek řekl ČTK, že tato vlna bude vrcholit příští a další týden, na konci ledna už bude zřetelný pokles. Podle některých scénářů může být až 50.000 pozitivních testů denně.

Z návrhu novely pandemického zákona vyplývá, že by se norma mohla prodloužit o rok a půl, tedy do konce srpna 2023. Mimořádnými opatřeními bude nově možné omezit provoz všech typů provozoven, trhů, sportovišť i školských či vzdělávacích zařízení pro děti od tří let. Opatření by nově mohlo vydávat také ministerstvo obrany. Návrh projedná vláda. Ministerstvo zdravotnictví se snaží novelou reagovat na výtky Nejvyššího správního soudu, který mnohá mimořádná opatření v minulosti zrušil.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 1035 Středočeský 645 Zlínský 552 Ústecký 495 Liberecký 461 Královéhradecký 459 Jihomoravský 450 Pardubický 420 Olomoucký 407 Plzeňský 403 Karlovarský 396 Jihočeský 368 Moravskoslezský 331 Vysočina 309

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví