Epidemie v ČR dál polevuje, začala distribuce vakcín pro menší děti

Středeční počet případů koronaviru v ČR byl o víc než čtvrtinu nižší než o týden dřív, denní přírůstky v mezitýdenním srovnání klesají už dva týdny. Po stejnou dobu se snižuje také takzvaná incidence, aktuálně na 100.000 obyvatel připadalo v uplynulém týdnu 748 nově nakažených. Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden nemocný, zůstává dva týdny pod hraniční hodnotou jedna, což značí zpomalování epidemie.

Středečních 5646 hospitalizovaných s covidem-19 bylo podle dostupných údajů nejméně od 21. listopadu. Pacientů proti předchozí středě ubylo o víc než desetinu, stejným tempem na 942 klesl počet nakažených ve vážném stavu. Čísla ale pravděpodobně při dalších aktualizacích stoupnou, protože nemocnice pacienty hlásí i zpětně. Denně nadále umírá kolem stovky nakažených, počet zemřelých od začátku epidemie loni v březnu se blíží 35.000.

Úbytek covidových pacientů registruje třeba Fakultní nemocnice Olomouc, aktuálně se stará o méně než stovku z nich. V některých středočeských nemocnicích naopak pacientů s koronavirem neubývá, v Mělníku i v Kladně počty stagnují a nadále velmi vytížená jsou lůžka intenzivní péče. Mladoboleslavská Klaudiánova nemocnice se rozhodla odkládat plánované chirurgické nebo ortopedické operace pacientů neočkovaných proti covidu-19. Nechce je vystavovat riziku, pokud by se nakazili v pooperačním období, a také chce chránit ostatní hospitalizované i personál.

Do Česka v pátek dorazí lék molnupiravir proti onemocnění covid-19 ve formě tobolek. V těle pacienta brání množení viru. Další přípravky pro léčbu nakažených používané v ČR jsou pacientům podávány infuzí.

Společnost Avenier dnes zahájila rozvoz očkovací látky proti covidu-19 pro děti od pěti do 11 let do ordinací pediatrů a na některá očkovací místa. Zásilka 300.000 dětských vakcín zamířila na 60 míst. Vakcíny už mají některé nemocnice, očkovat jimi dnes plánuje začít Fakultní nemocnice Brno. Otevřelo se také první místo pro očkování menších dětí bez předchozí registrace, je v pražském obchodním centru Černý Most.

O vakcínu mají nadále zájem zejména už očkovaní lidé, ze středečních téměř 90.000 dávek byly čtyři z pěti posilující. Před týdnem bylo podaných dávek mírně více. Dokončené očkování, tedy obvykle dvě dávky, má za sebou 6,53 milionu lidí.

Povinná vakcinace podle věku, jak byla nařízená lidem nad 60 let, by mohla být diskriminační, shodl se vládní výbor pro práva starších lidí. Podpořil dobrovolné očkování a doporučil k němu pozitivně motivovat. Souhlasila s tím i vládní rada pro seniory a stárnutí. Zpět na dobrovolné chce očkování lidí nad 60 let změnit nová vláda, kterou v pátek jmenuje prezident Zeman.

Prezident dnes podepsal tři zákony, které mají snížit dopad epidemie na domácnosti a podnikatele. Při zavření škol nebo tříd budou pečující dostávat ošetřovné opět po celou dobu karantény, dávka navíc vzroste o třetinu na 80 procent redukovaného základu výdělku. Takzvané krizové ošetřovné se bude vyplácet i zpětně od začátku listopadu. Až 370 korun denně budou opět dostávat lidé, kteří se od konce letošního listopadu do konce února příštího roku ocitli nebo ocitnou v karanténě či izolaci kvůli koronaviru.

Zeman podpisem stvrdil i zákon o kompenzačním bonusu. Podle něj osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným budou moci požádat o příspěvek až 1000 korun denně jako kompenzaci za dopady opatření kvůli epidemii. O příspěvek 500 korun denně budou moci žádat i lidé pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.