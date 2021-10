Enyaq Coupe se odhalí až v březnu

Nakonec až v březnu příštího roku se uskuteční premiéra druhé karosářské verze prvního elektromobilu s logem Škoda, který se vyrábí v České republice. Vyplývá to z informací, které má portál Autonaelektřinu.cz z dobře informovaných zdrojů.

Enyaq Coupe se podle původních předpokladů měl ukázat již během letošního prosince a dokonce se spekulovalo také o jeho představení na veletrhu elektromobility v listopadu v pražských Letňanech, avšak situace s dodávkami čipů a další okolnosti nakonec přiměly automobilku událost odložit.

Enyaq Coupe, se kterým redaktor autonaelektřinu již mohl jet (viz: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skoda-enyaq-coupe-iv-se-zacina-odhalovat-premiera-bude-na-konci-roku/2085471), využije stejnou techniku jako již prodávané SUV Enyaq iV. S elektromotorem pohánějícím zadní kola s výkonem 150 kW a baterií s využitelnou kapacitou 77 kWh bude schopen dojezdu na jedno nabití přibližně 535 kilometrů.

Škoda tak na veletrhu e-Salon nakonec představí především své nové služby v oblasti elektromobility. Podle našich zdrojů představí parametry své druhé dobíjecí karty. Zatímco nyní nabízený Powerpass je určený hlavně pro ty, kteří cestují s elektromobilem po Evropě, nová karta má být určena zejména pro ty, kteří se chtějí pohybovat a dobíjet hlavně na území Česka. “Dokonce už máme řešení, které umožní rozlišit uživatelům firemních elektromobilů dobíjení v domácích podmínkách a jinde,” sdělil náš zdroj. To byla do současnosti jedna z velkých překážek, která firmám bránila v masivnějším nakupování elektrických aut do svých vozových parků.

