Energetická skupina innogy: Na českém trhu zůstáváme

Praha - Energetická skupina innogy dnes uvedla, že zůstává na českém trhu a nehrozí, že by jejích 1,6 milionu českých odběratelů muselo hledat nového dodavatele. Vyplývá to z vyjádření firmy, které zaslala ČTK. Společnost je největším dodavatelem plynu v ČR. Plánovaný obchod mezi mateřskou firmou RWE a konkurentem E.ON, v rámci kterého si obě firmy mají vyměnit aktiva za více než bilion korun, v současnosti zkoumá Evropská komise (EK). Finální rozhodnutí se očekává v září.

Skupina E.ON na konci června nabídla, že plynárenské a elektrárenské aktivity innogy v České republice prodá. Podle svého tehdejšího vyjádření tak chce rozptýlit obavy EK ze svého plánu na převzetí části majetku innogy. E.ON v rámci ústupků Evropské komisi nabídla rovněž prodej části svých elektrárenských aktivit v Maďarsku a některá další opatření.

Z informací ČTK vyplývá, že pokud bude komise nabídku reflektovat, budou muset být aktiva innogy v Česku prodána. Neznamená to ale, že by lidé museli změnit dodavatele, pouze se může pod novým vlastníkem například změnit jméno firmy.

"Pro naše zákazníky se nic nemění. Veškeré smlouvy zůstávají v platnosti a innogy bude i nadále spolehlivým dodavatelem energie na českém trhu. Z ČR vůbec neodcházíme. Naopak, budeme nadále velmi aktivní na trhu," uvedl dnes mluvčí innogy v ČR Martin Chalupský.

Jedním ze zájemců o innogy by mohl být slovenský státní distributor SPP, který svůj zájem oznámil v dnešním tiskovém prohlášení. Firma uvedla, že by měla případně zájem o koupi aktiv na Slovensku, v Česku nebo Maďarsku, která by mohla být na prodej právě kvůli schválení dohody o výměně majetku mezi E.ON a RWE.

Oba německé podniky se loni dohodly na složité výměně majetku, po které bude RWE působit převážně ve výrobě elektřiny a na velkoobchodním trhu, zatímco E.ON se zaměří na distribuci a maloobchodní prodej elektřiny a plynu. V rámci dohody si firmy také rozdělí innogy, dceřinou společnost RWE.

Skupina innogy v Česku provozuje také šest zásobníků plynu. Podle informací ČTK by měly do budoucna přejít pod mateřskou RWE. Jediným vlastníkem firmy innogy Grid Holding (iGH), pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku, se pak po schválení EK stane sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

MIRA, jež aktuálně v iGH vlastní 49,96 procenta, na konci dubna oznámila, že uplatnila smluvní předkupní právo na zbývajících 50,04 procenta, které nyní vlastní společnost RWE. RWE sdělila, že sdružení investorů pod vedením MIRA zaplatilo za zbylý podíl v innogy Grid Holding zhruba 1,8 miliardy eur (46,2 miliardy Kč), uvedla tehdy agentura Reuters.

Fondu australské banky Macquarie patří od roku 2017 mimo jiné také podíl 31 procent ve společnosti EP Infrastructure (EPIF), což je jedna z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu (EPH) podnikatele Daniela Křetínského.