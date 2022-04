Embiid dal 41 bodů a má na dosah korunu pro krále střelců NBA

New York - Basketbalista Joel Embiid udělal výrazný krok ke koruně krále střelců NBA. V sobotním utkání pomohl Philadelphii 41 body a 20 doskoky k výhře nad Indianou 133:120 a před posledním duelem základní části má s průměrem 30,6 bodu na zápas výrazný náskok na Janise Adetokunba, který má průměr 29,9 bodů. Pokud se kamerunskému rodákovi Embiidovi podaří vedení udržet, ovládne střeleckou statistiku jako první neamerický hráč v historii.

S Embiidem mohli o korunu krále střelců soupeřit i LeBron James a Kevin Durant, kteří mají průměry 30,3 a 30,1 bodu, ale nesplňují podmínku minimálně 58 odehraných zápasů. Oba totiž kvůli zdravotním problémům velkou část sezony vynechali.

Embiid, kterého dnes čeká poslední zápas s Detroitem, tak pravděpodobně bude prvním pivotem za posledních 22 let, který se stane nejlepším střelcem sezony. Jako poslednímu na této pozici se to v roce 2000 povedlo Shaquillovi O'Nealovi. A naposledy měl pivot průměr přes 30 bodů v roce 1977, kdy Bob McAdoo nastřílel 31,1 bodu na zápas.

"Jak vždy říkám, snažím se dominovat každý zápas a být nejlepším hráčem, jak to jen jde. Občas to čísla neukážou, ale teď to vypadá docela dobře," řekl Embiid po výhře nad Indianou, v níž jako první hráč v této sezoně nasbíral přes 40 bodů a 20 doskoků v jediném zápase.

"Tady se píše historie," řekl k Embiidovi trenér Philadelphie Doc Rivers. "V historii soutěže jsme tu neměli hráče, který má zároveň tolik síly a tolik dovedností jako Embiid," souhlasil kouč Indiany Rick Carlisle.

Memphis zvítězil 141:114 nad New Orleans a 56. vítězstvím v sezoně vyrovnal klubový rekord z ročníku 2012/13., který může v příštím duelu s Bostonem překonat. Grizzlies navíc výhrou oslavili návrat svého klíčového hráče Ja Moranta po zranění. Hvězdný rozehrávač přispěl k výhře 21 body a 9 asistencemi.

Golden State Warriors vyhráli 100:94 nad San Antoniem a před posledním kolem drží třetí příčku v Západní konferenci o jednu výhru před Dallasem.

Výsledky NBA

LA Clippers - Sacramento 117:98, Memphis - New Orleans 141:114, Philadelphia - Indiana 133:120, San Antonio - Golden State 94:100.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 81 50 31 61,7 2. x-Philadelphia 81 50 31 61,7 3. x-Toronto 81 48 33 59,3 4. Brooklyn 81 43 38 53,1 5. New York 81 36 45 44,4

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 81 51 30 63,0 2. x-Chicago 81 45 36 55,6 3. Cleveland 81 43 38 53,1 4. Indiana 81 25 56 30,9 5. Detroit 81 23 58 28,4

Jihovýchodní divize:

1. z-Miami 81 53 28 65,4 2. Atlanta 81 42 39 51,9 3. Charlotte 81 42 39 51,9 4. Washington 81 35 46 43,2 5. Orlando 81 21 60 25,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Memphis 81 56 25 69,1 2. x-Dallas 81 51 30 63,0 3. New Orleans 81 36 45 44,4 4. San Antonio 81 34 47 42,0 5. Houston 81 20 61 24,7

Severozápadní divize:

1. x-Utah 81 48 33 59,3 2. x-Denver 81 48 33 59,3 3. Minnesota 81 46 35 56,8 4. Portland 81 27 54 33,3 5. Oklahoma City 81 24 57 29,6

Pacifická divize:

1. z-Phoenix 81 64 17 79,0 2. x-Golden State 81 52 29 64,2 3. LA Clippers 81 41 40 50,6 4. LA Lakers 81 32 49 39,5 5. Sacramento 81 29 52 35,8

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" v konferenci.