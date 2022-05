Elitní zápasník Procházka odletěl do Asie vstříc životnímu zápasu

Brno - Vstříc životnímu zápasu odletěl dnes z Vídně do Thajska elitní český MMA bojovník Jiří Procházka. Po necelém měsíci přípravy v Asii se 11. června utká v Singapuru s Brazilcem Gloverem Teixeirou o pás šampiona světové organizace UFC v polotěžké váze.

Po dvou předchozích vystoupeních v UFC, které vyhrál před limitem, čeká nyní Procházku vrchol dosavadní kariéry. "Už ten pocit výjimečnosti cítím, ale na druhé straně musím říct, že pro nás je každý zápas výjimečný," řekl devětadvacetiletý zápasník novinářům v Brně krátce předtím, než odjel na letiště do Vídně.

Překážkou v jeho cestě na trůn v prestižní organizaci UFC bude legenda tohoto sportu Teixeira. "Má za sebou skvělou kariéru a je to obrovský bojovník, z něhož mám sice respekt, ale nehodlám se s ním nijak mazat. Půjdu si prostě pro titul," řekl Procházka o dvaačtyřicetiletém protivníkovi.

Titulové zápasy jsou vypsané na pět kol po pěti minutách a Procházka si nemyslí, že by relativně vyšší věk soupeře měl být jeho zásadním handicapem. "Jsem připraven ho sejmout v prvním kole, ale v podstatě je mi to jedno, pokud by k tomu došlo třeba v kole posledním," podotkl Procházka.

Společně se svými dvěma trenéry bude až do 5. června pobývat v Thajsku na závěrečné přípravě, která je nejdelší v jeho kariéře a odpovídá významu blížícího se duelu. "V Thajsku budeme mít vytvořeny ideální podmínky pro závěrečné doladění formy. K dispozici nám budou tamní sparingpartneři, jejichž styl zápasení je podobný Teixeirovi. Vypilujeme kondici i techniku a hlavně musíme připravit Jirkovu hlavu na jeho životní duel. Teď už půjde jen o detaily, skvělý základ pro úspěšný zápas jsme položili už doma," řekl kouč Martin Karaivanov.

Před dnešním odletem stihl Procházka také navštívit v Brně svého kadeřníka kvůli úpravě typického stojatého copánku, který si pak sám zápasník barevně dolaďuje. Zatím ale měl pouze přírodní vzhled. "Nějaké nápady mám, v Thajsku to vše doladíme a do zápasu půjdu v plné parádě," dodal Procházka.