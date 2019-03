Brno - Elektrotechnický průmysl loni pokračoval v poměrně rychlém růstu. Podle ředitele Elektrotechnické asociace ČR Jana Prokše to bylo o více než pět procent a některé statistiky uváděly až osm procent. Očekávané zpomalení se ho dosud nedotklo, i když se s ním počítá. Díky tomu, že české firmy vyrábějí převážně pro další firmy jejich výrobní prostředky, nemá být zpomalení zásadní a rozhodně se nečeká stagnace ani pokles, řekl Prokš v rozhovoru pro ČTK na brněnském veletrhu Amper.

Český elektrotechnický průmysl je úzce svázaný se strojírenstvím a z velké částí s automobilovým průmyslem, u kterého se zpomalení již projevuje. Pro něj elektrotechnický průmysl dodává velké množství automatizačních a robotických řešení.

"Dlouho se jednalo o tak dobrého zákazníka, že jsme jako elektrotechnici trochu zaspali a zlenivěli ve vymýšlení řešení pro jiné obory. Dnes, když budete chtít řešení pro usnadnění práci v cukrářství, pivovaru či dřevozpracujícím průmyslu, bude se na trhu hledat jen obtížně. Nejsou s tím velké zkušenosti, nejsou příliš odzkoušená. Možná právě se zpomalením autoprůmyslu začnou firmy vymýšlet řešení pro zemědělství, farmaceutický průmysl a další obory. Stále je kam jít, proto by náš obor nemělo zpomalení tolik zasáhnout," řekl Prokš.

Podle něj se z českého pohledu může zdát, že autoprůmysl je pro české firmy klíčový. "Osmdesát procent výroby ale míří do zahraničí, takže závislost není tak vysoká," řekl Prokš. Povzbuzením pro elektrotechniky může být i masivnější výroba elektromobilů, která se kvůli nařízení EU očekává od příštího roku.

Firmy se stejně jako všichni zaměstnavatelé potýkají s nedostatkem zaměstnanců, a to jak manuálních dělníků, tak především kvalifikovaných technicky vzdělaných lidí.

"Postupně se naštěstí daří měnit ve společnosti vnímání průmyslu. S asociací se snažíme všem vysvětlovat, že elektrotechnika je variantou ve vzdělávání a může jít o stejně prestižní povolání, jako je ekonom, právník či lékař. Jde o čistá povolání a pracuje se na zajímavých projektech. Zejména na gymnáziích učíme o tom, co je průmysl 4.0 či digitální transformace. Stále je před námi spousta práce. Průmyslovka ještě není automatickou volbou pro nejchytřejší děti, ale už je to pomalu rovnoprávná volba, když se někdo rozhoduje. Člověk by měl mít objektivní informace ze všech oborů a rozhodnout se podle svých preferencí. Pak jsou rozhodnutí většinou správná," řekl Prokš.

Podhoubí technicky vzdělaných lidí je podle něj v Česku stále dostatečné a pořád vznikají inovativní firmy, které dokážou vymyslet nové dobré řešení konkrétního problému, které posléze se silným partnerem prosadí na trhu. A i když malou inovativní firmu pohltí korporace, stále vznikají další. "Podhoubí je dobře zalévané jak univerzitním, tak firemním prostředím," řekl Prokš.