EK vyzvala státy, aby byly ambicióznější v energetických plánech

Praha/Brusel - Evropská komise (EK) vyzvala členské státy, aby byly ambicióznější ve svých energetických a klimatických plánech pro rok 2030. Uvedla to dnes komise na webu. Programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák upozornil na to, že Česku Brusel mimo jiné doporučil zvýšit do té doby podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě na minimálně 23 procent. Česko dosud počítalo s 20,8 procenta.

Evropská unie po Česku i jiných státech požaduje vypracování Národního energeticko-klimatického plánu. Z Prahy byl návrh materiálu do Bruselu zaslán na začátku letošního roku. Zabývá se třeba energetickou účinností či rozvojem obnovitelných zdrojů.

"Všechny členské státy vypracovaly v relativně krátkém čase kvalitní návrhy, ale žádný návrh není dokonalý. Do konce roku je třeba předložit konečné plány a naše doporučení ukazují, kde je třeba vyvinout větší úsilí - například stanovit náročnější cíle, podrobněji propracovat konkrétní téma, lépe upřesnit investiční potřeby nebo se více zaměřit na sociální spravedlnost," uvedl dnes místopředseda EK Maroš Šefčovič.

Český materiál obsahuje závazky, jimiž chce ČR k záměrům EU pro rok 2030 přispět. Jedním z cílů plánu vypracovaného ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) je právě pokrytí 20,8 procenta spotřeby energie obnovitelnými zdroji. "Principiálně se nebráníme tomu, že by to mohlo i o něco víc," uvedl v pondělí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

"Ministerstvo průmyslu jsme opakovaně upozorňovali, že je navržený podíl obnovitelných zdrojů příliš nízký. Evropská komise potvrdila naše obavy. Ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů máme dokonce vůbec nejnižší cíl mezi státy EU. Přitom právě fotovoltaika by mohla přispět ke splnění českého podílu v rozvoji obnovitelných zdrojů za nejvýhodnějších podmínek pro spotřebitele," uvedl dnes Sedlák.

Doplnil, že v dalších bodech EK Česku doporučuje dopracovat konkrétní opatření reforem energetických trhů, jejichž cílem bude zajistit rozvoj aktivních spotřebitelů energie, akumulace energie a energetických komunit. Komise dále například kritizuje absenci posouzení dopadů klimatických změn na jednotlivé technologie obnovitelných zdrojů. Komise podle Sedláka také kritizuje, že růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je v Česku zanedbatelný. Vyjádření MPO ČTK shání.

Podle Solární asociace by Česko nyní mělo vyhodnotit, jakým způsobem efektivně doporučených cílů dosáhnout a v budoucím energetickém mixu více využít solární energii. "Vzhledem k rekordně nízkým cenám, které dnes fotovoltaika dosahuje v aukcích v Německu ale i třeba v Polsku, a k rychlosti, kterou lze solární parky stavět, bychom se jejímu dalšímu rozvoji ve velkém neměli už bránit ani u nás," uvedl dnes předseda představenstva asociace Jan Krčmář.

MPO v připravované legislativě s velkými solárními zdroji nepočítá. Nezařadilo je do připravovaných energetických aukcí, ve kterých mají po roce 2021 soutěžit výrobci energií z obnovitelných zdrojů o výši provozní podpory. Tento záměr dlouhodobě Solární asociace a Svaz moderní energetiky kritizují.

Ministerstvo průmyslu loni v říjnu uvedlo, že v roce 2017 podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie v ČR podle dat Eurostatu činil 14,76 procenta, v roce 2010 to bylo 10,52 procenta. Celkový instalovaný výkon solárních elektráren v Česku od roku 2012 prakticky stagnuje.

Členské státy EU se loni dohodly na strategii snižování emisí. Cílem unie je zajistit do roku 2030 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na 32 procent, zlepšit energetickou účinnost o 32,5 procenta a snížit emise nejméně o 40 procent. Tyto unijní závazky jsou obsaženy v balíčku ´Čistá energie pro všechny Evropany´.