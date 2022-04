EK plánuje umožnit použít evropské fondy na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Praha - Nevyužité peníze z operačních evropských programů by mohlo Česko podle návrhu, s nímž do země přijel generální ředitel pro zaměstnanost Evropské komise Joost Korte, použít na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Návrh počítá s 40 eury (974 Kč) týdně na jednoho uprchlíka po dobu tří měsíců. Korte s tím seznámil náměstkyni ministra práce a sociálních věcí Martinu Štěpánkovou při dnešní návštěvě pražského hotelu, který od konce února ubytovává Ukrajince uprchlé z vlasti napadené ruskými vojsky. Hotel v centru metropole, který byl po době covidu prázdný, provozuje s pomocí dobrovolníků Organizace pro pomoc uprchlíkům ze sponzorských peněz. Nyní hotel poskytuje střechu a zázemí 250 uprchlíkům, většinou ženám a dětem.

O formě podpory Evropské unie zemím, do nichž uprchlíci míří, bude dnes Korte jednat se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí. "Změny, se kterými EK přichází, a ta flexibilita se týkají zejména stávajícího programového období. Ty finanční prostředky jsou ale v drtivé většině již vyčerpány," řekla Štěpánková novinářům s tím, že je třeba hledat i nové zdroje. Z dosavadních peněz ministerstvo plánuje například umožnit vznik 3000 míst v dětských skupinách. "Ale to se bavíme už o zbytkových penězích. Takže pro nás by bylo 40 euro na týden přínosné, na druhou stranu budeme obtížně hledat zdroje, ze kterých bychom k tomu mohly prostředky vzít a do terénu poslat," uvedla. Bez dodatečných zdrojů podle ní bude situaci "velmi obtížné zvládnout".

Operační program, s nímž nakládá ministerstvo práce a sociálních věcí, měl rozpočet 60 miliard korun, rozběhl se už v letech 2013 a 2014. V novém programovacím období má dosáhnout zhruba 40 miliard korun na projekty, které mají skončit až v roce 2030. "Nemůžeme ty zdroje vyčerpat okamžitě. Navíc, když se bavíme o nákladech spojených s uprchlickou krizí, tak se bavíme o miliardách, dovolím si říci i o desítkách miliard, takže ty dodatečné zdroje pro stát budou potřeba," uvedla. Věří tomu, že se nakonec najdou, pomoc by podle ní mohlo i zpětné proplácení nákladů vynaložených ze státního rozpočtu.

Korte do Prahy přijel, aby se seznámil s potřebami uprchlíků. V plánu má navštívit i další země, do nichž míří nejčastěji. Ocenil práci dobrovolníků a systém, kterým Česko uprchlíky přijímá. Využití hotelu, kde dobrovolníci pomáhají s integrací dětí i dospělých například jazykovými kurzy, označil za dobrý příklad.