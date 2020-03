EK navrhla uvolnit rozpočtová pravidla EU, pomůže to zemím bloku

Brusel - Evropská komise dnes členským zemím bloku navrhla uvolnit rozpočtová pravidla Evropské unie, což vládám umožní snáze se vyrovnat s dopady koronavirové krize na jejich hospodářství. Oznámila to večer předsedkyně EK Ursula von der Leyenová, podle níž tak Brusel vůbec poprvé využívá nouzovou klauzuli fiskálního Paktu stability a růstu. Státy EU komise vyzvala, aby její nynější návrh podpořily co nejdříve.

Komise za normálních okolností dbá na dodržování pravidel, která mají hlídat rozpočtovou disciplínu členských zemí a bránit bobtnání veřejných dluhů. Minulý týden však v rámci balíčku krizových opatření oznámila, že tyto regule dočasně přestanou platit.

Pakt zavazuje členské země udržovat státní dluh pod hranicí 60 procent hrubého domácího produktu (HDP) či jej snižovat. Rozpočtové deficity zároveň nesmějí překročit tři procenta. Zmíněná klauzule umožní zemím, které se dostanou do hospodářských potíží, tato pravidla dočasně uvolnit.

"Znamená to, že vlády mohou napumpovat do ekonomiky tolik, kolik potřebují," prohlásila dnes von der Leyenová. Dnes navržený krok by podle komise měl zůstat v platnosti tak dlouho, jak to bude potřeba

Státy ale budou o dalších možných ekonomických opatřeních zřejmě jednat až příští týden, videokonferenci ministrů financí, původně plánovanou na dnešek, totiž zrušily.

Jednotlivé členské země již v minulých dnech začaly oznamovat, kolik budou do zotavení paralyzovaného hospodářství investovat. Unijní ministři financí v pondělí společně odhadli, že dosud přislíbená pomoc od států zaměřená na firmy v podobě veřejných úvěrových záruk či odložených plateb daní dosahuje nejméně deseti procent hrubého domácího produktu.