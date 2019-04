Praha - Evropská komise do konce března Česku proplatila 27,6 procenta dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 159,5 miliardy korun z celkově přidělených 577,6 miliardy Kč. Smluvně zajištěno má Česko 416,7 miliardy korun, tedy 72,1 procenta. Vyplývá to z údajů zveřejněných na stránkách ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Od začátku letošního roku Česko vyčerpalo 13,9 miliardy korun, proti stejnému období roku 2018 je to téměř dvojnásobek. Za celý loňský rok Evropská unie Česku proplatila 80,5 miliardy korun, z toho téměř polovina připadala na prosinec.

"Čerpání zatím hodnotím pozitivně. Měříme ho podle plnění takzvaného pravidla N+3. Za loňský rok se nám to povedlo, Evropské unii jsme žádné peníze vracet nemuseli. A letos ke konci března měly toto pravidlo pro letošní rok splněné čtyři programy z deseti. A většina to stihne nejpozději do konce července," sdělila ČTK ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Letos by podle ní Česko chtělo vyčerpat asi 90 miliard korun, přičemž čerpání by mělo být rovnoměrnější než loni.

Pravidlo N+3 znamená, že státy musí do tří let vyčerpat dotace, které jim byly v daném roce přiděleny. Letos to podle Dostálové už splnily operační programy Zaměstnanost, Doprava, Technická pomoc a Program rozvoje venkova.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy je čerpání České republiky v porovnání s ostatními zeměmi EU podprůměrné, podobné je to i v případě smluvně zajištěných peněz. "Důvodem je poměrně vysoká administrativní náročnost procesu čerpání, obava příslušných úředníků z nařčení z trestné činnosti, a tím pádem i značná opatrnost. V neposlední řadě je to nedostatečná připravenost financovatelných projektů. Česko tak bude zřejmě opět dočerpávat na poslední chvíli jako na konci minulého programového období, především v roce 2015," uvedl Kovanda.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka by Česko nemělo dotace používat na zcela zbytečné projekty, které skončí s dobou své udržitelnosti. "Místo toho bychom za evropské peníze měli budovat důležité projekty dopravní a informační infrastruktury, které posunou naši zemi směrem k budoucnosti," doplnil Křeček.

Letos Evropská komise vyhodnotí země a jejich programy podle toho, jak plní své závazky vůči strategii Evropa 2020. V případě neplnění může Česko přijít o šest procent z přidělené částky na celé programové období, tedy 36,7 miliardy korun z celkových 614,3 miliardy korun. Objem smluvně zajištěných i proplacených peněz MMR hodnotí vůči celkové sumě bez šestiprocentní rezervy. "Máme informace o tom, že Česko o tuto rezervu rozhodně nepřijde," podotkla Dostálová.

V programovém období 2007 až 2013 mohla Česká republika z evropských fondů čerpat zhruba 700 miliard Kč. Asi čtyři procenta nebyla vyčerpána.