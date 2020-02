EK chce pravidla pro bezpečné sdílení dat napříč Evropou

Brusel - Evropská komise (EK) představila obrysy plánu, jak zajistit bezpečné a efektivní digitální propojení Evropské unie. Počítá mimo jiné s vytvořením pravidel pro sdílení dat mezi firmami a úřady či s budováním rychlých sítí či velkokapacitních úložišť. Komise hodlá rovněž podporovat širší využívání umělé inteligence. Chce jej však zároveň regulovat, aby neomezovalo práva lidí.

Brusel již delší dobu chystá podmínky pro vznik jednotného digitálního trhu, který by reagoval na postupný přesun ekonomiky do virtuálního světa.

"Plán, který dnes představujeme, má ambici vytyčit digitální budoucnost Evropy. Zahrnuje vše od kybernetické bezpečnosti po kritickou infrastrukturu, od digitálního vzdělávání po dovednosti, od demokracie po média," prohlásila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Zveřejněná strategie však neobsahuje návrhy konkrétních závazných pravidel, ale spíše vytyčuje cestu, kterou se komise chce v příštích měsících a letech ubírat.

Za stěžejní považuje komise vytvoření podmínek pro efektivní proudění dat mezi firmami, mezi soukromým sektorem a úřady či mezi jednotlivými státy. To by nemělo být na úkor ochrany citlivých osobních údajů či konkurenčního prostředí.

"Naše společnost tvoří velké množství průmyslových a veřejných dat, které změní způsob, jímž tvoříme, spotřebováváme a žijeme. Chci, aby evropské podniky včetně těch malých a středních měly k těmto datům přístup, z čehož budou profitovat Evropané," uvedl komisař pro jednotný trh Thierry Breton.

Lepší výměna dat lidem podle komise umožní například v reálném čase získávat informace o zpoždění vlaků a dalších dopravních prostředků. Usnadní také práci na vytváření klimatických modelů či varování před přírodními katastrofami. Důležitou oblastí je také možné budoucí přeshraniční používání virtuálních měn jednotlivých států či vytváření digitální identity obyvatel.

Komise očekává, že se do roku 2025 celosvětový objem digitálních dat proti údajům z předloňska zpětinásobí na 175 zetabytů, k čemuž přispěje budování sítí páté generace (5G). Hodnota digitální ekonomiky EU by do té doby měla proti roku 2018 vzrůst téměř trojnásobně na více než 800 miliard eur (přes 20 bilionů korun), což je téměř šest procent hrubého domácího produktu 27 unijních zemí.