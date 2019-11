Ejpovický tunel zrychlil cestu z Rokycan do Plzně, lidé jezdí víc

Novým tunelem u Plzně, nejdelším v ČR, projel 16. listopadu 2018 v 08:20 první zvláštní vlak s cestujícími. Ejpovický tunel je součástí nové tratě z Plzně do Rokycan, která je na III. tranzitním koridoru Praha - Cheb.

Ejpovice (Plzeňsko) - Ejpovický tunel, dosud nejdelší v ČR, zrychlil příměstskou dopravu vlakem z Rokycan do Plzně. Na nové trati, která je součástí linie z Prahy do Plzně, přibyli cestující v rychlících i v osobních a spěšných vlacích. Více než čtyřkilometrový tunel se dostal do plného provozu před rokem. Právě na Rokycansku jsou letos nejvyšší nárůsty cestujících, řekl ČTK Martin Fencl z krajské firmy POVED, která organizuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji. Od nového grafikonu navíc na trati na Prahu přibudou vlaky.

"V osobních a spěšných vlacích vzrostl počet cestujících o deset až 15 procent," uvedl náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Podle něj je trend pozitivní hlavně proto, že se v oblasti zrušily souběžné autobusové spoje a cestující nevyměnili autobus za automobil. Podle Čížka se Rokycany staly předměstím Plzně a čeká je masivní rozvoj.

Rychlíky, které mohou jet po nové trati až 160kilometrovou rychlostí, zvládnou trasu Rokycany - Plzeň za 11 minut, o devět minut méně než před rokem a dvakrát rychleji než nejrychlejší autobus. Doba cestování rychlíkem mezi Plzní a Prahou se snížila na hodinu a 20 minut. Je rychlejší než autobus z Plzně na Prahu-Florenc i z Plzně na Zličín spolu s cestou metrem do centra.

Celou trať mezi Rokycany a Plzní, která se díky tunelu zkrátila o šest kilometrů na 14 km, modernizovala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) za téměř 6,8 miliardy Kč. Zkušební provoz tunelu potrvá nejméně do konce roku. SŽDC musí do té doby požádat Drážní úřad o kolaudaci, ale může si nechat zkušební provoz prodloužit.

Kolejnice v tunelu jsou ve speciálních panelech, což umožní průjezd záchranářům. Po stranách vedou bezpečnostní chodníky, pod nimiž jsou kabely a suchovod pro případ požáru. Tunel s vnitřním průměrem 8,7 metru je velmi bezpečný, řekl ČTK při zprovoznění Milan Majer ze SŽDC. Například ochrana portálů a kamery v běžných evropských tunelech nejsou. Má laserový systém, který detekuje pohyb. Kamery pak vyhodnotí, co to je. "Cokoliv se tam dostane od velikosti lišky, tak automaticky vyvolá poplach a posílá informace do Rokycan, Prahy, na drážní hasiče a výhledově i na budované dispečerské pracoviště v Plzni," řekl.

Koncem loňského prosince ale v tunelu zemřela nezletilá dívka, která se večer pohybovala po kolejích. Policie v srpnu případ odložila, protože se neprokázalo protiprávní jednání. Podle SŽDC z vyšetřování vyplynulo, že zabezpečovací i kamerové systémy byly v době události funkční; zařízení byla v testovacím provozu. Podle správce železnice nemůže ani špičková technika plně zabránit nedovolenému vstupu člověka do kolejiště a tunelu. Od té doby tam nikdo neoprávněně nevstoupil.