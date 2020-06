ECB výrazně rozšíří program nákupu dluhopisů

Frankfurt - Evropská centrální banka (ECB) se dnes rozhodla rozšířit program nákupu dluhopisů spuštěný kvůli koronavirové krizi o 600 miliard eur na 1,35 bilionu eur (36 bilionů Kč). Svou základní úrokovou sazbu ponechala na rekordním minimu nula procent.

ECB hodlá v rámci svého nouzového programu nakupovat dluhopisy minimálně do konce června příštího roku, což je o šest měsíců déle, než plánovala doposud. Bude rovněž znovu investovat výnosy ze splatných dluhopisů, které koupila v rámci nouzového pandemického programu, a to nejméně do konce roku 2022. Banka se prostřednictvím uvolněné měnové politiky snaží podpořit ekonomiku eurozóny, která se potýká s negativními dopady šíření koronaviru.

Šéfka ECB Christine Lagardeová však zatím zastavila spekulace, že by ECB mohla následovat americkou centrální banku (Fed) a kupovat dluhopisy s nižším než investičním stupněm. Uvedla, že o této možnosti bankéři nejednali.

ECB dnes také zveřejnila svůj nový odhad vývoje ekonomiky eurozóny. V březnu banka čekala letos mírný růst o 0,8 procenta, nyní však čeká propad o 8,7 procenta. V příštím roce čeká oživení a růst o 5,2 procenta, v roce 2022 se má hrubý domácí produkt zvýšit o 3,3 procenta. Lagardeová však současně uvedla, že signály oživení jsou zatím vlažné a je zde riziko zhoršení tohoto výhledu. Podle nejhoršího scénáře ECB by letos HDP regionu mohl klesnout až o 12,6 procenta.

Evropské akcie a euro reagovaly na dnešní rozhodnutí ECB růstem. "Dnešní uvolňující opatření byla dalším příkladem toho, že ECB myslí na firmy a je připravena udělat cokoliv, co bude nezbytné, aby pomohla eurozóně přežít koronavirovou krizi vcelku. ECB udělá svoji část a doufá, že vlády také udělají svoji část," uvedli ve zprávě analytici banky Nordea.

Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se v prvním čtvrtletí kvůli koronaviru snížil proti předchozím třem měsícům o 3,8 procenta. To je nejvýraznější pokles od začátku měření v roce 1995. Ve druhém čtvrtletí ekonomové očekávají ještě hlubší propad.