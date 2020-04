EasyJet sehnal hotovost do konce roku a má za to, že krizi přečká

Londýn - Britské nízkorozpočtové aerolinky Easyjet očekávají, že sektor se bude zotavovat jen pomalu. Firma tvrdí, že se jí podařilo nashromáždit dostatek hotovosti do konce roku a krizi způsobenou pandemií nemoci covid-19 se jí patrně podaří přečkat. Letecká společnost na konci března z provozu odstavila všechny své stroje, piloti a palubní personál jsou doma a pobírají státní podporu. Omezení cestování kvůli pandemii zcela paralyzovalo paralyzovalo letecký sektor.

Easyjet počítá s tím, že se nejprve oživí vnitrostátní doprava. Zvažuje, že po uvolnění cestovních omezení bude létat s prázdnými prostředními sedadly, aby se zachovával odstup mezi lidmi.

Letecké společnosti se podařilo různými způsoby, například prodejem letadel a úvěry, nashromáždit 3,3 miliardy liber (přes 102 miliard Kč). Peníze podle šéfa společnosti Johana Lundgrena aerolinkám vydrží i v případě, že jejich letka zůstane na zemi po devět měsíců. "Pokud to bude trvat déle, což si nemyslím, budeme nadál hledat další cesty (k hotovosti)," dodal Lundgren.

Easyjet se chce podle Lundgrena vrátit do provozu "co nejrychleji", jakmile to bude možné. Létání s prázdnými prostředními sedadly umožní i pokles poptávky, myslí si šéf easyJetu. S touto variantou počítá ale pouze v úvodní fázi, jejíž délku není schopen odhadnout.

Koncept prázdného prostředního sedadla naopak zcela zavrhl šéf irské nízkorozpočtové letecké společnosti Ryanair Michael O’Leary. Nechal se slyšet, že by to byl "zoufale neefektivní".

Lundgren uvedl, že společnost vrátila peníze těm zákazníkům, kteří si to přáli, ale polovina s nich se spokojila s náhradním letem, nebo voucherem, což aerolinkách pomohlo uchovat si hotovost. EasyJet též začal s předstihem propagovat rezervace na zimní období.

Akcie Easyjetu v reakci na počátku obchodování stouply až o 13 procent, později ale většinu zisků smazaly a kolem 13:00 SELČ připisovali zhruba 3,5 procenta.

Britská nízkonákladová společnost očekává za první pololetí, které končí 31. března, ztrátu 185 až 205 miliard liber. Nouzové seškrtání nákladů srazilo původní odhad, který ztrátu vyčísloval na 275 miliard liber.