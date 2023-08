Dýšinské pivní slavnosti mají tradici 15 let, lidé se na ně po covidu vrátili

Dýšina (Plzeňsko) - Dvoudenní Dýšinské pivní slavnosti, kde čepuje 18 minipivovarů z Plzeňského kraje i ze vzdálenějších míst, se díky patnáctileté tradici těší neklesající návštěvnosti. Jsou koncipované jako kultivovaná vesnická pivní pouť. Díky tradici od roku 2009 se lidé po pandemii covidu-19 vrátili okamžitě a přichází jich vždycky kolem 2000, řekl ČTK hlavní organizátor Petr Strnad, který v Plzni 15 let provozuje Klub malých pivovarů (KMP), kde představuje nápoje z řemeslných pivovarů z ČR i z ciziny.

"Zveme si víceméně stálice, které lidé chtějí, občas přibude někdo nový. Nechceme to nafukovat a mít z toho nějaký cirkus. Chceme, aby měly pivovary jistý kšeft," uvedl Strnad. Kapacita na návesní louce je podle něj maximálně 20 pivovarů, každý nabízí v průměru pět druhů piv. Akce je zdarma a bez účasti větších průmyslových výrobců, což se podle Strnada nikdy nezmění.

"Obci se to líbí, takže strašně pomáhá. Staví stany, půjčuje si pivní sety od okolních vesnic, poseká louku a postaví pódium," řekl Strnad. Po obědě je program pro starší a hudba postupně přidává na síle.

Setkání malých pivovarů zorganizoval poprvé v roce 2009 Strnad jako rodák z Dýšiny u Plzně. "Tehdy v Plzni ani v kraji nic takového nebylo. Myslel jsem, že přijde pár místních," řekl. Hned poprvé to ale bylo 2000 lidí a díky tomu se po čtyřech měsících otevřel KMP v Plzni.

Některým minipivovarům, zejména vesnickým, podle Strnada pomohla epidemie covidu-19. Lidé v době zavřených hospod najednou zjistili, že mají nedaleko malého výrobce, kam si mohou zajet pro soudek nebo pro PET lahve s pivem, třeba v Merklíně na Plzeňsku, řekl.

Ceny piv se za 15 let zvedly zhruba z 35 na 55 za půllitr dvanáctky, nejvíc ceny rostly v posledních letech. Chmel a slad zdražily podle Strnada téměř o 100 procent, hodně stoupla cena za dopravu, plyn a elektřinu, s nimiž se topí pod varnami, kvůli inflaci rostly i mzdy zaměstnanců. U malých pivovarů se to podle Strnada promítne daleko víc než u velkých. Energie je stojí skoro stejně, ale z velké varny je 1000 sudů, zatímco z malé 20, řekl.

"Pan Strnad jako člověk, jeho vize a názory, jeho hospoda a pivní plesy mě hodně baví. Tato hezká vesnická akce se běžně nevidí, jezdíme sem hrozně rádi," řekl Libor Kult z pražského minipivovaru Bad Flash, který má v Praze dvě kultovní hospody jako KMP.

"Chytlo to tady tradici, což je vidět i podle návštěvnosti. Všechny ročníky měly svůj kolorit a vždy se tu sejde spousta známých z regionu, kteří tady poklábosí. Je to taková pivní pouť," řekl Josef Krýsl z plzeňské firmy Joe's Garage Brewery, která za 15 let dodala 86 minipivovarů do ČR i do zahraničí a vyrábí populární piva Beer Factory v Letinech na Plzeňsku.

Akce dnes trvá do 23:00 a pokračuje také v neděli.