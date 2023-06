Dvořák v případě znovuzvolení počítá s posílením autonomie regionů

Praha - Současný ředitel České televize (ČT) Petr Dvořák, který kandiduje na své třetí šestileté období, počítá v případě svého znovuzvolení s posílením autonomie regionálních studií, dostavbou zpravodajského zázemí na Kavčích horách, výstavbou nového televizního studia v Ostravě nebo posílením koprodukčních projektů. To si vyžádá navýšení rozpočtu ČT o stovky milionů korun ročně, uvedl ve své prezentaci před Radou ČT.

Dvořáka radní vylosovali jako prvního z pětice finalistů, aby představil svůj kandidátský projekt. Následoval ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, poté se bude prezentovat bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a nakonec krizový manažer Pavel Hřídel.

Proti Dvořákovi vystoupil místopředseda rady Petr Šafařík, který upozornil na jeho údajný střet zájmů i některá pochybení ČT, například nevyváženost prezidentských debat nebo kauzu údajného obtěžování kolegyň šéfem reportérů Markem Wollnerem. Dvořáka označil za člověka minulosti.

V případě navýšení koncesionářského poplatku o 15 korun na 150 a redefinici poplatníků by Česká televize podle Dvořáka získala okolo 960 milionů Kč. Dalších 600 milionů Kč by mohla ČT získat po změně systému plateb právnických osob, které dosud platí podle počtu televizorů, a nikoliv podle velikosti. Pokud by se koncesionářský poplatek zvýšil na 180 Kč, ČT by získala navíc k současnému téměř sedmimiliardovému rozpočtu zhruba dvě miliardy korun.

Do dvou let by chtěl uvést nový sdílený program pro regionální vysílání, který by večer vysílal z archivů ČT, podobně jako dříve ČT3.

Radní budou volit tajnou volbou vícekolově. Pro zvolení je potřeba deset hlasů. Do dalšího kola případně postoupí uchazeč nebo uchazeči s nejvyšším počtem hlasů a druhý v pořadí. Rada může volbu přerušit na příští zasedání. Hlasovat budou i radní René Kühn, Martin Doktor a Tomáš Samek, kterým končí mandát na konci tohoto měsíce.