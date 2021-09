Dušek: Pro zbrzdění epidemie je potřeba zvýšit očkovanost i u mladých lidí

Praha - Pro zbrzdění šíření nákazy covidu-19 je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška potřeba zvýšit nejen proočkovanost seniorů a rizikových skupin, ale také mladých lidí. Celoevropské statistiky podle něj potvrzují, že virus se dál šíří zejména mezi mladšími. Pokud mají malé děti a nejsou očkovaní, mohou se snadněji nakazit a pak virus šířit dál, řekl dnes Dušek na jednání sněmovního školského výboru. Cílem by proto podle něj mělo být dosáhnout očkovanosti 75 procent v každé věkové kategorii, nejen v průměru populace.

Dušek připomněl, že mutace delta je asi dvakrát nakažlivější než byl původní koronavirus způsobující onemocnění covid-19. Podle něj je jisté, že se virus nyní bude šířit zejména mezi nenaočkovanými. Za dobrou zprávu označil to, že děti, které se ve věku do 12 let zatím nemohou očkovat, mívají onemocnění jen s lehkými příznaky nebo bez nich, a covid-19 je proto tolik neohrožuje. Na druhou stranu ale podle Duška hrozí, že mohou nakazit své rodiče, kteří se ještě nenechali očkovat.

Upozornil, že u dospělých do 40 let se podíl očkovaných pohybuje kolem poloviny, což je podle něj málo. Lidé v tomto věku by podle Duška měli zvážit očkování, aby nákazu nešířili dál. "Když se děcko nakazí, což je přírodní jev a dojde k tomu, tak přijde domů, a budou-li rodiče naočkovaní, je tam bariéra pro vstup viru do dalšího šíření," řekl. "Pokud nakažené dítě nakazí zase rodiče, tak zase se rozjede nějaká spirála, která není příjemná a nikdo z nás ji nechce," dodal.

Podle Duška by mělo být 75 procent naočkovaných v každé věkové kategorii. Kompletně dokončené očkování u všech seniorů, zatímco u mladších lidí jen třeba z poloviny, podle něj nebude mít očekávaný účinek. Celoevropská data potvrzují, že virus nyní budou šířit dál hlavně mladší lidé, upozornil. Podle odborníků bude kvůli tomu virus moct i dál mutovat a mohlo by se rovněž stát, že vznikne nebezpečnější varianta, než jsou ty současné.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli uvedl, že pro zrušení opatření proti epidemii je třeba dosáhnout očkovanosti asi 75 procent populace. Podle dat ÚZIS má v populaci nad 18 let kolem 70 procent lidí alespoň jednu dávku očkování nebo jsou k vakcinaci registrovaní. Ve věkových kategoriích od 16 do 39 let se toto číslo pohybuje nad 50 procenty, u dětí mezi 12 a 15 lety dosahuje asi 30 procent. Bez očkování je v Česku podle dat ÚZIS stále také asi půl milionu lidí ve věku nad 65 let, z toho zhruba 97.000 prodělalo onemocnění a chrání je imunita. Dokončené očkování má nyní asi 54 procent obyvatel ČR.