Durant se zranil při rozcvičce, Phoenix i tak v NBA jasně vyhrál

New York - Basketbalisté Phoenixu v středečním utkání NBA zvítězili nad Oklahomou City 132:101, přestože do zápasu nenastoupil Kevin Durant. Hvězdný střelec si při rozcvičce poranil kotník a přišel o zápas, ve kterém se měl poprvé představit domácím fanouškům Suns po nedávném přestupu z Brooklynu. Zastoupil ho ale Devin Booker, autor 44 bodů. Uspěl také Boston, který zvítězil 115:93 nad Portlandem, naopak nečekaně doma zaváhal lídr Západní konference Denver, který podlehl Chicagu 96:117.

Durant si při nájezdu do koše podvrknul levý kotník. Ačkoli ještě v rozcvičce pokračoval, krátce na to klub oznámil, že nebude připravený do zápasu, a během utkání nebyl ani na lavičce. Nemohl tak navázat na tři předchozí starty v dresu Suns, ve kterých měl na hřištích soupeřů průměr 26,7 bodu na zápas.

Suns to ale nevykolejilo a proti Thunder od začátku diktovali tempo. "Lidé se těšili, že poprvé uvidí Kevina. Párty jsme museli odsunout, ale chtěli jsme je potěšit alespoň hrou, aby odcházeli spokojeni," řekl Booker, který má od Durantova příchodu průměr 38 bodů na zápas.

Chicago zaznamenalo proti Denveru cennou výhru v boji o desátou příčku ve Východní konferenci znamenající poslední postupové místo do předkola play off. Souboj dvou Nikolů tentokrát vyzněl lépe pro Černohorce Vučeviče, který v dresu Bulls s 25 body a 15 doskoky zastínil dvojnásobného nejužitečnějšího hráče NBA Srba Jokiče (18 bodů a 12 doskoků).

Denver, tým s nejvyšší úspěšností střelby v celé soutěži, tentokrát proměňoval pokusy jen z 42 procent a 96 nastřílených bodů je jeho druhý nejhorší výsledek v sezoně. I proto si připsal teprve pátou domácí porážku v ročníku.

Chicago se na jedenáctém místě dotáhlo na rozdíl jediné výhry na desátý Washington, který doma podlehl Atlantě 120:122. Wizards nepomohlo ani životních 43 bodů Kristapse Porzingise. Klíčový koš s faulem dal 67 sekund před koncem za nerozhodného stavu De'Andre Hunter a Hawks už si výhru pohlídali trestnými hody.

Český reprezentant Vít Krejčí zápas opět sledoval jen z lavičky náhradníků Atlanty a pod novým trenérem Quinem Snyderem stále čeká na šanci. Lídrem jeho týmu byl Trae Young s 28 body a 10 asistencemi.

Basketbalisté New Orleans zvítězili 113:106 nad Dallasem, poté co se jim povedlo ubránit Luku Dončiče na pouhých 15 bodů. To není ani polovina jeho sezonního průměru 33 bodů, Dončiče ale také limitovalo zranění stehna, kvůli kterému ve třetí čtvrtině z utkání odstoupil. Hvězdný Slovinec za 28 minut na hřišti trefil jen čtyři střely z pole a přišel o pozici nejlepšího střelce soutěže, do níž se posunul Joel Embiid z Philadelphie. Dallasu nepomohlo ani 27 bodů Kyrieho Irvinga, Pelicans táhl s 32 body CJ McCollum.

Druhý tým Východní konference Boston zabral po třech porážkách a proti Portlandu byl jeho lídrem Jayson Tatum s 30 body. Los Angeles Clippers po předchozí pětizápasové neúspěšné sérii podruhé za sebou vyhráli, k vítězství 108:100 nad Torontem přispěli Kawhi Leonard 24 a Paul George 23 body.

NBA:

Boston - Portland 115:93, Denver - Chicago 96:117, LA Clippers - Toronto 108:100, Miami - Cleveland 100:104, New Orleans - Dallas 113:106, Phoenix - Oklahoma City 132:101, Washington - Atlanta 120:122.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 67 46 21 68,7 2. Philadelphia 65 43 22 66,2 3. New York 67 39 28 58,2 4. Brooklyn 65 37 28 56,9 5. Toronto 67 32 35 47,8

Centrální divize:

1. Milwaukee 65 47 18 72,3 2. Cleveland 68 42 26 61,8 3. Chicago 66 30 36 45,5 4. Indiana 66 29 37 43,9 5. Detroit 66 15 51 22,7

Jihovýchodní divize:

1. Miami 67 35 32 52,2 2. Atlanta 66 33 33 50,0 3. Washington 66 31 35 47,0 4. Orlando 66 27 39 40,9 5. Charlotte 67 21 46 31,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 64 38 26 59,4 2. Dallas 67 34 33 50,7 3. New Orleans 66 32 34 48,5 4. San Antonio 65 16 49 24,6 5. Houston 65 15 50 23,1

Severozápadní divize:

1. Denver 66 46 20 69,7 2. Minnesota 67 34 33 50,7 3. Oklahoma City 66 31 35 47,0 4. Portland 66 31 35 47,0 5. Utah 66 31 35 47,0

Pacifická divize:

1. Sacramento 64 38 26 59,4 2. Phoenix 66 37 29 56,1 3. Golden State 66 34 32 51,5 4. LA Clippers 68 35 33 51,5 5. LA Lakers 66 32 34 48,5