Důležité je si uvědomit, jaký závod běžíte, shodují se top spíkři prvního virtuálního startup summitu na světě WeAre Summit

WeAre Summit je za námi, a tak přišel čas si shrnout to nejdůležitější. Jaké jsou konkrétní výstupy? O čem mluvili uznávaní hosté? Jak jsme vás již informovali v článku hned po skončení summitu, WeAre Summit 2020 zabojoval a ukázal přednosti startupového světa – toleranci a týmového ducha.

Fotogalerie

S odstupem času se podívejme na nejdůležitější myšlenky, které na Summitu zazněly s tím, že se soustředíme na jednoho z prvních zaměstnanců Applu Guye Kawasakiho a panelovou diskusi divizní ředitelky agentury CzechInvest Markéty Přenosilové se zakladatelkou startupu Trave a la Carte Ivanou Hronovou. Pokud byste si je chtěli připomenout nebo shlédnout některé z dalších Keynote Speeches, můžete se na ně kdykoli podívat na webových stránkách Summitu přímo v sekci “Watch the Keynotes”. Nechybějí tam vstupy dalších skvělých spíkrů jako je Katherin Mahler, Frank M. Salzgeber, Bas Godska nebo Mahesh Murthy.

Prvního světoznámého hosta WeAre Summitu Guye Kawasakiho zná většina lidí ze startupového a investorského prostředí. Je zakladatelem Canvy, autor podcastů s úžasnými lidmi a hlavně historicky jeden z prvních pracovníků Applu. Svou přednášku nazval Umění vytrvalosti a vše rozdělil do několika bodů, kterým se následně věnoval.

Hned v první části doporučuje si uvědomit jaký závod běžíte. V dnešní zrychlené době si většina zakladatelů myslí, že běží sprint, ale opak je pravdou. Guy dokonce přirovnává podnikání v době pandemie k maratonu či desetiboji, protože potřebujeme mnoho různorodých dovedností k přežití. Další jeho doporučení není překvapivé, ale zaznít jednoduše muselo. Jak říká sám Guy „Cash is the King“ neboli hotovost hraje prim. Zakladatel startupu si to musí uvědomit při oslovování investora. A jaká je další jeho rada? Nespoléhejte na jediný zdroj příjmů, na jediného dodavatele. Diverzifikujte jak jen to jde, v dobách krize či pandemie uvidíte, kde je stabilita a tudy se vydejte. V krizi je více než kdy jindy potřeba vědět, kdo je váš zákazník, a soustředit se na něj. A vůbec neuškodí, když se stávajícím zákazníkům připomenete a ukážete, jak si jich vážíte. V momentě, kdy prodej stojí a nelze ho oživit, může být “upselling” tou nejsnazší cestou pro udržení cash-flow. To je úzce spojeno i s dalším tipem – nespoléhejte se na bílé rytíře na koních, kteří slibují, že vás přijedou zachránit. Spoléhejte se sami na sebe, pomoc od státu berte jen jako plus. Zároveň buďte celou dobu co nejvíce transparentní se svými zaměstnanci a kolegy. Oni tuší, čím procházíte, ale nejvíce se lidi bojí neznámého. Hrajte otevřenou hru, vyplatí se vám to. Zároveň si važte těch, kteří zůstávají a pomáhají vám. Chcete je odměnit, ale nemáte hotovost? Neexistuje nic snazšího než podíl/equita ve firmě pro kterou pracují i v době nejistoty výplaty. Je to běžný model v USA, který u nás ještě není tak zaběhnutý. Další zkušenoti, kterou si Guy ověřil během krize v Applu, je důraz a spolehnutí na lokální dodavatele. Vyvarujte se vzdáleným dodavatelům. Jednak podporujete vaši komunitu/okres/zem a zároveň nemusíte mít strach ohledně zpoždění dodávek, stávek a dalších logistických úskalí krize. Co dodat závěrem? Na chvíli zpomalte, promyslete jak pandemie ovlivnila vaše odvětví, co se dokáže vrátit do normálu a co nikoliv. A soustřeďte se na inovace, ať jste připravení.

A jak konkrétně se pandemie projevila na startupech? O to se s námi podělila Ivana Hronová, zakladatelka startupu Travel a la Carte, který nabízí unikátní cestovatelskou aplikaci s možností koupí letenek, jízdenek, hotelů a hlavně zážitků. Jejich životem je cestování a jak sami říkají, kabelka od známého návrháře vám celý život nezůstane, ale cestovatelské zážitky kdekoli na světě ano.

Ivanu v rámci panelové diskuse vyzpovídala Markéta Přenosilová, ředitelka divize startupů a inovativních MSP v agentuře CzechInvest. Jejich projekt Travel a la Carte funguje na třech kontinentech po celém světě, a to v USA, Evropě i Asii. Jednou z hlavních otázek diskuse bylo, jak se technologický projekt pod taktovkou tří žen dokáže rozjet po celém světě. Ivana se netají tím, že nejjednodušší pro ně bylo začínat právě na asijském trhu. Čína je jeden z největších trhů na cestovatelském poli a Ivana potvrzuje, že využili aktuální příležitosti a navázali spolupráci s Alibabou. V první řadě se na asijkém trhu chtěli soustředit na mileniály a mezinárodní univerzity, kde si vytipovali mladou generaci, která ráda cestuje a poznává svět kolem sebe Obdobně věřili, že to bude fungovat i v Americe, kam vycestovali na tříměsíční akcelerační program CzechAccelerator agentury CzechInvest. Bohužel se však ukázalo, že studenti v USA rádi cestují především po Americe jako takové a nikoli ven ze států. Jedním z důvodů je i splácení vlastní studentské půjčky apod. To byla asi jedna z největších chyb, kterou při vstupu právě na tyto globální trhy udělali. I tak zde produkt na trh úspěšně uvedli. Sama Ivana říká, že změny se u nich dějí každý den a hlavně teď v době korona krize je změna součástí každodenní práce. Právě v jejich případě jim byznys dobře fungoval a korona krize jim změnila plány ze dne na den.

Během karantény, kdy se přestalo cestovat a svět se zastavil, Ivana se svým týmem přemýšleli, jak pomoci v aktuální situaci. Ovlivnilo to i testování jednoho z jejích kolegů, který čekal dlouhou dobu na výsledky testu COVID_19. I to byl jeden z důvodů, proč spojila síly s dalším startupovým projektem AIKIT Digital, se kterým se seznámila během programu CzechAccelerator v USA, a vytvořili společný projekt COVIDI, který pomáhá digitalizovat trasování vzorků v laboratoři a zároveň digitalizuje sdělení výsledku otestovanému. Právě s tímto projektem je Ivana součástí národního virtuálního hackathonu Hack the Crisis.

Je skvělé, že takové lidi máme a že se sešli na WeAre Summitu, kterého byl CzechInvest a CzechStartups.org hrdým partnerem. Těšíme se na další ročník!