Duka je proti zrušení celibátu, slova papeže byla podle něj špatně vyložena

Praha - Emeritní arcibiskup pražský Dominik Duka míní, že zrušení celibátu v katolické církvi není na pořadu dne. Papež František v březnovém rozhovoru zveřejněném argentinským zpravodajským portálem Infobae uvedl, že si lze v církvi představit ženaté duchovní. Podle Duky však bylo toto vyjádření v médiích špatně vyloženo a papež pouze pojmenoval rozdíl mezi dočasným církevním předpisem, kterým celibát je, a mezi kněžským svěcením, které je věčné. Duka, kterému je dnes 80 let, to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Odpovím slovy papeže Františka - než bych zrušil celibát, tak raději zemřu," odpověděl Duka na otázku, jak se on staví k tématu zákazu sňatků kněžích. Papež František v rozhovoru řekl, že v ženatém knězi nevidí žádný rozpor. Podle Duky však papež řekl pouze to, že si dovede představit církev bez celibátu - ne že o ni bude usilovat. "Církev nějakou dobu bez celibátu byla, ale celibát není otázka církve celé, ale otázka kněžství. Prototyp kněze a jediný kněz, kterého my tak chápeme, je Kristus," dodal Duka.

O celibátu se hovoří i v souvislosti se zneužíváním mladistvých kněží v církvích po celém světě. Někteří se domnívají, že pokud by duchovní směli sexuálně žít v partnerském svazku, mohlo by to počty případů zneužívání snížit. Podle Duky katolická církev v České republice ve věci zneužívání dělá vše, co je možné. "A stojí v první řadě. Proto jsme v naší republice také preventivní organizací. V církvi však ne všichni obstojí," dodal. Podle spolku Někdo Ti uvěří Duka a jeho spolupracovníci problém zneužívání v prostředí církve dlouhodobě zlehčovali a vůči jeho obětem uplatňovali konfrontační přístup.

Loni na jaře vzbudil Duka pozornost textem, v němž ruské vojáky bojující na Ukrajině označil za "oběti nejsilnějších emocí a vášní", a odmítl v souvislosti s děním na Ukrajině brutalitu činu znásilnění. "Já jsem upozornil, že větší vinu než vojáci mají jejich velitelé a vedení ruské armády, že toto toleruje," uvedl Duka. ČTK nyní řekl, že je znásilňování zločinem proti lidskosti. Potratové pilulky jsou podle něj ale problém, o kterém ho nikdo nepřesvědčí, že se změnil. "Velká část žen, i když jde na potrat, s tím má poté dlouhou dobu velké problémy, protože si je vědoma, že nový život, který mu ona sama dávala, není jednoduchá záležitost," řekl Duka.

Na otázku, co může církev nabídnout v době globální klimatické krize, odpověděl Duka, že je to solidarita s člověkem a opora v bohu. Green Deal (evropskou zelenou dohodu) a další jiná řešení považuje za částečná a ne vždy domyšlená. Chybí podle něj odvaha vidět věci v realitě. "Protože to, co jsme zničili, jsme zničili. Ale je to důsledek té známé pyšné věty Karla Marxe - už jsme dost poznávali, nyní budeme přetvářet. My si musíme uvědomit, že bez stálého poznávání nemůžeme nic přetvářet," dodal Duka.