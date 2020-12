Důchodce vyrábí z větiček a žaludů betlémy ze Šumavy

České Budějovice - Ze žaludů a dubových větviček vyrábí českobudějovický důchodce Jan Tlášek netradiční betlémy. Jeho oblíbeným motivem jsou témata spojená se Šumavou a okolím lipenské přehrady. V jeho betlému tak například stojí zmenšený model Stožecké kaple nebo části Schwarzenberského kanálu. Tlášek to dnes řekl novinářům.

"Přes léto jsme na Šumavě a mám to tam rád. Když jsme šli na výlet na Stožec, tak mi padla do oka kaple. Manželka mi ji vyfotila a já jsem podle toho doma vyrobil ten model," řekl pětasedmdesátiletý Tlášek.

Svou tvorbu nazývá veselými betlémy. Skládá dohromady postavy historické i současné. "Není to vážný betlém. Spíš to je pro zábavu, aby se na to lidé dívali na Silvestra," řekl s úsměvem. Jeho betlémy tvoří například postavy z díla šumavského spisovatele Karla Klostermanna, ale také houslista Pavel Šporcl nebo dirigent Jiří Bělohlávek. "Když byla televizní soutěž Star Dance, tak jsem i dvě figurky v betlému primitivně rozpohyboval," uvedl.

Přestože jde spíš o zábavné motivy, Tlášek rád pracuje i s detaily. Například pro Bělohlávka vytvořil miniaturní notovou partituru. A také třeba vyzdobil interiér modelu Stožecké kaple. "Mám ji vybavenou a vevnitř se mohou i figurky modlit a jsou tam svaté obrázky," řekl.

Tlášek je původní profesí elektrikář, ale k tvůrčí činnosti měl vždycky blízko. V minulosti například stavěl modely letadel. Na tvorbě betlému si našel i svůj vlastní postup. Pracuje s epoxidovým lepidlem a žaludy vždy musí očistit benzinem, aby z nich odstranil mastnotu. "Tavicí pistolí, kterou většinou lidé používají na přilepení různých ozdob, mi to nešlo," řekl.

Betlém má vystavený v bytě v českobudějovické čtvrti Suché Vrbné. Uvedl, že jej těžko někam přemístí, protože se obává, že by se tím dílo poškodilo. "Ale my bychom se rádi domluvili, zda by pro nás neudělal speciální betlém s lipenskými motivy, který bychom umístili do některého informačního střediska," uvedl předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.