Druhým dnem pokračoval reprezentační sraz, fotbalisté už se chystají na Poláky

Praha - Druhým dnem pokračoval v Praze úvodní letošní sraz české fotbalové reprezentace. Tým trenéra Jaroslava Šilhavého měl první technicko-taktickou přípravu a už se již naplno začal chystat na Poláky, pátečního soupeře v úvodním domácím utkání kvalifikace mistrovství Evropy. V podvečer si národní mužstvo zatrénovalo v centru Sparty na Strahově.

"Včera jsme měli první trénink, zatím jsem se tu rozkoukával a teď už začíná příprava směrem k Polsku, které nás čeká. Teď už bude vše zaměřené na nadcházejícího soupeře," řekl novinářům nováček v nominaci levý obránce David Jurásek.

Poláci vstoupí do kvalifikace s novým trenérem Fernandem Santosem, který čelil českému týmu už vloni coby kouč Portugalska ve dvou vítězných zápasech elitní skupiny Ligy národů. "Měli jsme už první lehčí (taktickou) přípravu, takže už jsme to viděli. Každý trenér je něčím specifický, takže to bude něco jiného oproti tomu minulému. Bude to hrát roli, ale určitě to zvládneme nějak zanalyzovat," poznamenal Jurásek.

V polské nominaci nechybí nejlepší střelec útočník Barcelony Robert Lewandowski, který překonal nedávné lehčí svalové zranění. "Těším se na něj hodně, je to velký útočník. Jestli nám pomůže to, že byl zraněný, to uvidíme až v pátek. Snad trochu jo. Bránit se asi dá, snad přijdeme na to jak," řekl Jurásek s úsměvem.

Polsko je papírově nejtěžším soupeřem Česka v pětičlenné skupině E. O tři dny později se Šilhavého svěřenci představí v Moldavsku. Zbylými soupeři v kvalifikaci budou Albánie a Faerské ostrovy. "Všechny zápasy jsou důležité. Je to asi lepší, že hrajeme ten nejtěžší na začátku. Že do toho můžeme vstoupit dobře a pak na to navázat," dodal Jurásek.

Na evropský šampionát v příštím roce v Německu postoupí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.