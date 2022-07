Druhý nejstarší hráč ligy Hübschman je rád, že pokračují i další veteráni

Jablonec - Už na třináctou sezonu v české lize se chystá jablonecký fotbalista Tomáš Hübschman. Čtyřicetiletý záložník, který je druhým nejstarším hráčem v nejvyšší soutěži, příliš neváhal nad prodloužením kariéry a těší se na spolupráci s novým trenérem Davidem Horejšem. Zároveň je rád, že vedle něj ve svých klubech pokračují i další veteráni Marek Matějovský, brankář Jan Laštůvka a nejstarší hráč ligy Josef Jindřišek.

Hübschman podobně jako v minulých letech po skončení sezony prodloužil s Jabloncem smlouvu o další rok. "Dá se říct, že jsem se ani moc dlouho nerozmýšlel. Pro mě je důležité, abych cítil důvěru od trenéra a vedení, pak abych byl zdravý a abych cítil, že ještě týmu můžu něco dát. To se nějak sešlo dohromady a proto jsme se domluvili," řekl na tiskové konferenci před sezonou.

Jablonecký kapitán bude v lize i v nadcházející sezoně druhým nejstarším hráčem po defenzivním záložníkovi Bohemians Jindřiškovi, jemuž je 41 let. O pár měsíců mladší než Hübschman je mladoboleslavský špílmachr Matějovský.

"Když se potkáme, tak se o tom bavíme. Určitě jsem rád, že také pokračují. Myslím, že Marek ukazuje, jakou má i v těch letech do útočné fáze sílu. Na závěr sezony držel Boleslav do útočné fáze, z jeho přihrávek padaly branky, ten jeho klid na míči... Myslím, že je to hráč, který má lize furt co dát. Pepa Jindřišek už několikrát zachránil Bohemku. Nejinak tomu bylo v minulé sezoně, kdy v závěru strávil zápasy na hřišti a pomohl Bohemce, aby v lize zůstala," uvedl Hübschman.

"Ještě abych nezapomněl na Honzu Laštůvku. Ten už prodloužil během sezony, je o kousek mladší. Je pravda, že brankáři jsou trochu jiná kategorie. Jsme rádi, že tu možnost hrát ještě máme. Každý v tom svém týmu plní nějakou roli. Kdyby ji dělal špatně, tak s nimi ty kluby neprodlužují smlouvu. Věřím, že každý má tomu svému týmu co dát," doplnil bývalý hráč Sparty a Šachtaru Doněck, jemuž bude 41 let na začátku září.

Nejstarším hráčem ligy se mohl stát čtyřiačtyřicetiletý špílmachr Pavel Zavadil, ale ten po postupu Brna mezi elitu ukončil kariéru. "On už toho poslední dobou moc neodehrál. Úplně nevím, jak na tom byl zdravotně. Ale už i ten jeho comeback, kdy ukončil kariéru a pak se vrátil do Brna, to v jeho letech klobouk dolů," ocenil Hübschman.

Těší se na spolupráci s novým jabloneckým trenérem Horejšem, který přišel po zkušeném kouči Petru Radovi. Severočeši v přípravě prohráli všechny čtyři zápasy. "Každý nový trenér s sebou přinese změnu. U nás to byla změna velká. Možná i proto nebyly ty začátky výsledkově takové, jaké jsme chtěli. Bylo to tím, že jsme styl změnili o dost," řekl Hübschman, který má v české lize na kontě 316 startů a pět branek.

"Někdo může říkat, že fotbal je pořád stejný a hraje se 11 na 11. Ale každý se snaží něco vymyslet, soupeře něčím přechytračit. Věcí ať už do ofenzivy nebo do defenzivy bylo dost a na začátku bylo náročné to vstřebat. V posledních dvou zápasech už tam bylo těch dobrých situací dost, byť výsledky nebyly dobré. Ale soupeři byli tak kvalitní, že dokázali třeba na rozdíl od těch slabších potrestat i malé chyby," připomněl bývalý český reprezentant prohry s dvěma italskými prvoligovými celky.

Je přesvědčen, že Jablonec se vrátí do horní poloviny tabulky. V minulé sezoně se zachránil až v posledním kole. "Viděl bych to jako každý rok. Byť jsou tady nějaké změny, myslím, že bychom se měli minimálně pohybovat v první šestce. Chtěli bychom navázat na výkony, které jsme měli v letech předtím. Ať to byla dvakrát třetí nebo dvakrát čtvrtá místa. Dvakrát jsme se dostali do pohárů - jednou do Evropské ligy, jednou do Evropské konferenční ligy," poznamenal Hübschman.