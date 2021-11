Druhý Hradec Králové čeká v extralize souboj s hokejisty Sparty

Praha - Hokejisté druhého Hradce Králové nastoupí v hlavním taháku dnešního programu zápasů 26. kola extraligy proti Spartě. Dojde tak na souboj týmů, s nimiž se před sezonou počítalo do bitev o titul, ale v dosavadním průběhu si vedou velmi odlišně. Zatímco domácí možná až nad očekávání dobře, Pražané by se v aktuální tabulce sotva protlačili do play off. Velmi zajímavý duel nabídne i střet Liberce s Plzní.

Královéhradečtí sice v neděli neprodloužili sérii osmi výher, z Mladé Boleslavi si však odvezli alespoň bod. "Každý bod je dobrý a my si ho musíme vážit, ale doufám, že hned v pátek naskočíme zpátky na vítěznou vlnu. Chyb je v naší hře pořád mraky a my je chceme odstraňovat tak, aby se z nás před play off stala mašina a hráli jsme každé střídání bez sebemenšího zaváhání," prohlásil útočník Radek Smoleňák.

"Nečeká nás určitě nic lehkého, Sparta má nějaké svoje problémy, ale to ať si tam vyřeší spolu. I my máme věci, které potřebujeme vyladit, abychom byli v pátek těmi vítězi my," dodal Smoleňák.

Sparta potřebuje nutně zabrat. Pražané v úterý proklouzli do čtvrtfinále Ligy mistrů, jenže v extralize jim po deseti prohrách z 11 utkání patří až 11. místo. "Máme radost z postupu a musíme si přenést bojovnost do ligy. Šly nám nohy líp než třeba v Budějovicích. Musíme si jen poradit se zakončením. Myslím ale, že na tom kluci zamakají," uvedl brankář Matěj Machovský po odvetě se švédskou Skellefteou.

Liberec si posílil pošramocené sebevědomí parádním obratem v Pardubicích, kde v úterý do posledních sekund prohrával, přesto nakonec Bílí Tygři oslavili výhru 3:2 v prodloužení. "Do poslední minuty jsme věřili, že můžeme vyhrát. Právě takovou bojovností se chceme prezentovat i nadále," podotkl brankář Petr Kváča.

Plzeň přes čtyři porážky v posledních šesti utkáních drží postavení mezi nejlepším kvartetem, byť jen díky lepšímu skóre oproti páté Mladé Boleslavi. Ve vzájemných duelech se Severočechy bodovali Indiáni šestkrát v řadě.

Litvínov po sérii tří zápasů, z nichž vytěžil možné maximum devíti bodů, prohrál v Brně 2:4. Proti Českým Budějovicím by se však chtěli hráči Vervy vrátit na vítěznou vlnu a navázat na úspěšnou premiéru kouče Vladimíra Růžičky u mužstva v podobě domácího triumfu proti Mladé Boleslavi (5:0). Pomoci k tomu má i brankář Jakub Neužil, jenž přišel na hostování do konce sezony ze Sparty.

Také Jihočeši mají co napravovat. Po výhře 2:0 nad Spartou zcela selhali v dalším domácím utkání v konfrontaci s Karlovými Vary. "Myslím, že se nám nepovedlo celé utkání. Nebudeme si nic nalhávat, bylo to špatné. Prohrávali jsme souboje. Musíme se ponaučit z chyb. V pátek máme další zápas," řekl zkušený útočník Lukáš Pech.

Vítkovice proti Brnu budou chtít potvrdit, že se po krátké výsledkové krizi a sérii čtyř porážek ziskem sedmi bodů z posledních tří duelů opět odrazily. "Čeká nás znovu silný soupeř s výbornou první pětkou, jsou silní na přesilovce, takže znovu musíme klást důraz na dobrou disciplínu," předeslal trenér Miloš Holaň.

Kometa se s návratem klubového šéfa Libora Zábranského na střídačku, kde je k ruce hlavnímu kouči Jiřímu Kalousovi, probudila k lepším výkonům a za dva zápasy neztratila ani bod. "Bylo důležité, že jsme doma potvrdili venkovní výhru, ale jdeme dál," zdůraznil útočník Petr Holík.

Karlovy Vary střídají od reprezentační přestávky porážky s výhrami. Podle tohoto vzorce by na souboj s pátou Mladou Boleslaví, která naposledy zabrala po dvou zápasech bez bodového zisku a zdolala v prodloužení Hradec Králové, připadal neúspěch.

S tím se však Západočeši jen sotva smíří bez boje. "Umístění v tabulce a herní pohoda je samozřejmě znát. Ale zase to není tak, že by na nás byla nějaká deka, nebo jsme se nějak hroutili. Mít nahráno je lepší, ale co už. My věříme, že kvalitu máme a půjdeme opět nahoru," uvedl v rozhovoru pro klubový web útočník Jiří Černoch.

Statistické údaje před dnešními zápasy 26. kola extraligy: HC Verva Litvínov (12.) - Motor České Budějovice (6.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:0. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 23 zápasů/21 bodů (7 branek + 14 asistencí) - Lukáš Pech 24/29 (10+19). Statistiky brankářů: Denis Godla průměr 2,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 90,93 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 4,98 a 85,48 - Dominik Hrachovina 2,79, 90,22 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,20 a 92,50. Zajímavosti: - Litvínov po sérii tří vítězství prohrál v neděli v Brně s Kometou 2:4. - Verva doma vyhrála třikrát za sebou a neztratila ani bod. - České Budějovice prohrály tři z posledních pěti zápasů a ve všech případech neuspěly doma. - Motor venku vyhrál třikrát v řadě a ztratil jediný bod. - Litvínov ve vzájemných duelech vyhrál třikrát za sebou. - Obránce Ondřej Baláž z Litvínova oslaví v pátek 20. narozeniny, útočníkovi Přemyslu Svobodovi bude v sobotu 22 let a dalšímu bekovi Vervy Patriku Demelovi v neděli 27 let. HC Vítkovice Ridera (9.) - HC Kometa Brno (8.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Rostislav Marosz 22/12 (3+9) - Petr Holík 22/22 (6+16). Statistiky brankářů: Aleš Stezka 2,15, 92,60 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,67 a 89,22 - Matej Tomek 2,72 a 90,12, Lukáš Klimeš 3,02 a 89,54. Zajímavosti: - Vítkovice po sérii čtyř zápasů bez zisku třikrát za sebou bodovaly a z toho dvakrát vyhrály. - Kometa dvakrát za sebou naplno bodovala a vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. - Brňané po sérii tří vítězství ve vzájemných zápasech, díky kterým v březnu otočili sérii předkola play off z 0:2 na 3:2 na utkání, v prvním souboji v této sezoně doma prohráli 1:2. - Útočník Rostislav Marosz z Vítkovic může sehrát v neděli v Litvínově 400. zápas v extralize. - Majitel a generální manažer Komety Libor Zábranský, který pomáhá trenérskému týmu i na střídačce, dnes slaví 48. narozeniny. HC Energie Karlovy Vary (10.) - BK Mladá Boleslav (5.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 24/22 (6+16) - Jakub Kotala 24/15 (10+5). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,76, 91,70 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,00 a 89,36 - Jan Růžička 1,90, 92,61 a jednou udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,38, 91,32 a jednou udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,90 a 85,71. Zajímavosti: - Karlovy Vary vyhrály čtyři z posledních šesti zápasů. - Energie doma po sérii tří vítězství v neděli podlehla Třinci 2:5. - Mladá Boleslav po dvou zápasech bez bodu v neděli doma zdolala Hradec Králové 4:3 v prodloužení a vyhrála pátý z posledních sedmi zápasů. - Bruslařský klub vyhrál venku dva z posledních tří zápasů. - Mladá Boleslav vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. Mountfield Hradec Králové (2.) - HC Sparta Praha (11.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Ahti Oksanen 23/20 (11+9) - Erik Thorell 22/31 (11+20). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,74, 93,27 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 1,98, 93,57 a třikrát udržel čisté konto - Alexander Salák 2,59 a 90,00, Oldřich Cichoň 3,05 a 88,89. Zajímavosti: - Hradec Králové po sérii osmi vítězství prohrál v neděli v Mladé Boleslavi 3:4 v prodloužení. - Mountfield doma vyhrál devětkrát za sebou a ztratil jediný bod. - Sparta prohrála deset z posledních jedenácti zápasů. - Pražané uzavřou sérii devíti zápasů venku a mimo svůj led vyhráli jediný z posledních devíti duelů. - Sparta bodovala ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrála. - Útočník Roman Horák ze Sparty může sehrát 100. zápas v extralize. Bílí Tygři Liberec (13.) - HC Škoda Plzeň (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:3. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Filippi 23/16 (8+8) - Michal Bulíř 25/24 (12+12). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,35, 91,81 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 3,08 a 89,23 - Miroslav Svoboda 2,17 a 92,28, Dominik Pavlát 2,92 a 87,43. Zajímavosti: - Liberec po dvou zápasech bez bodu vyhrál v úterý v Pardubicích 3:2 v prodloužení. - Bílí Tygři doma prohráli třikrát za sebou a získali jediný bod. - Plzeň po sérii tří porážek vyhrála dva z posledních tří duelů. - Škoda venku vyhrála jediný z uplynulých pěti zápasů. - Plzeň ve vzájemných zápasech bodovala šestkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrála. - Slovenský útočník Dávid Gríger z Liberce oslaví v neděli 27. narozeniny. - Obránce Adam Jiříček z Plzně oslaví v neděli 18. narozeniny. Další program: Neděle 28. listopadu - 27. kolo: 15:00 HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 po sam. nájezdech), 15:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera (4:1), HC Oceláři Třinec - HC Olomouc (2:1; ČT Sport), 16:00 BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín (4:0), 16:30 HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno (8:1), 17:00 HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové (0:3). Tabulka: 1. Třinec 25 17 2 4 2 79:45 59 2. Hradec Králové 23 14 4 1 4 77:45 51 3. Pardubice 24 10 5 3 6 73:61 43 4. Plzeň 25 11 2 4 8 81:72 41 5. Mladá Boleslav 24 11 3 2 8 59:56 41 6. České Budějovice 24 11 1 2 10 71:68 37 7. Olomouc 23 9 4 1 9 57:61 36 8. Brno 23 7 5 2 9 67:69 33 9. Vítkovice 23 9 2 1 11 45:57 32 10. Karlovy Vary 24 9 1 2 12 71:69 31 11. Sparta Praha 23 7 3 4 9 74:73 31 12. Litvínov 23 9 1 2 11 65:70 31 13. Liberec 23 8 1 5 9 50:63 31 14. Kladno 23 4 3 3 13 61:82 21 15. Zlín 24 2 2 3 17 42:81 13