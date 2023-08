Druhá řada seriálu Co ste hasiči přinese boj o starou hasičskou zbrojnici

Praha - Druhá řada seriálu Co ste hasiči, která začne na Nově 1. září epizodou Anenský pramen, přinese boj o starou hasičskou zbrojnici. Sdružení dobrovolných hasičů z malé obce Horní, v jehož čele stojí svérázný velitel Petr ztvárněný Petrem Rychlým, v nových osmi dílech bude opět čelit sebevědomému starostovi Vladimírovi v podání Václava Kopty. Ten nevynechá žádnou příležitost znepříjemnit hasičské partě život. Tvůrci o tom informovali novináře.

"Máme celou řadu střetů a spouštěčem je objev pramene léčivé vody za hasičárnou. Starosta by nejraději pramen využil k tomu, aby vesnici proslavil a udělal z ní třeba lázně, což by ale znamenalo zbourat hasičárnu, a to Petr odmítá dopustit. On je totiž vždy na straně tradic. To je základ pro jejich konflikt, který je ale samozřejmě pojatý zábavnou formou," uvedl představitel svérázného velitele Rychlý.

Boj o hasičárnu bude sice ústřední dějovou linkou nové řady, ale na jejím pozadí se odehrají i další osudy. Například starosta, který se snaží obnovit krachující vztah se svou ženou, nastoupí na párovou terapii, která jim přinese celou řadu velmi netradičních zážitků.

"Já tentokrát tolik nezachraňuji, věnuji se totiž více osobní a také i veterinární lince, ale ostatní hasiči budou v akci často. Natáčeli například zásah na jezu, přičemž v době natáčení zrovna hodně pršelo a řeka byla rozvodněná. Vše tak probíhalo mnohem dramatičtěji, než scénář i štáb předpokládal," podotkla herečka Jana Bernášková.

V dalších rolích se objeví Marek Holý, Radim Kalvoda nebo Jaromír Nosek. Spolu se seriálovými hasiči se vrátí také další obyvatelé vesnice v podání Martina Pechláta, Ivany Uhlířové, Lucie Benešové a Sabiny Rojkové.

První řadu osmidílného komediálního seriálu Co ste hasiči sledovalo podle ATO - Nielsen Admosphere průměrně 1,047 milionu diváků. V loňském roce měly komerční televizní stanice podíl na sledovanosti přes 68 procent. Zhruba 32 procent patřilo v divácké kategorii nad 15 let veřejnoprávní České televizi. Největšími soukromými televizemi byly Nova a Prima s přibližně shodným podílem mezi 26 a 27 procenty. Placený portál Voyo má v současné době 570.000 platících zákazníků v ČR a na Slovensku.