Drátkované kraslice vyrábí žena z Uherského Hradiště už 15 let

Uherské Hradiště - Už 15 let vyrábí Lenka Durďáková z Uherského Hradiště unikátní drátkované kraslice. S pomocí měděného lakovaného drátku na vyfouknutých vajíčkách ručně vytváří pestrou škálu ornamentů a vzorů. Zatímco výroba kraslice, která je drátkem opletená celá, jí zabere necelou hodinu, nad složitějším páskovým opletením kraslice stráví i dvakrát tolik času.

Techniku drátkování se naučila v rukodělném kurzu, postupně se v ní zdokonaluje. "Základní vzor, jednoduché očko, se musí naučit všichni, bez toho to nejde. Dokud ho nezvládnou, tak nemůžou fungovat dál. Vzory si může každý vymyslet na základě toho, co drátek a kraslice dovolí. Je potřeba to nejdříve v hlavě spočítat, připravit, namalovat a vyzkoušet, jestli to funguje, nebo ne. Když už něco máte napleteno, tak víte, jak se drátek chová a co si s ním můžete dovolit," řekla ČTK Durďáková.

V minulosti vyzkoušela desítky vzorů, některé časem opustila. "Ne všechny byly takové, aby se daly dobře dělat, aby pasovaly na různé drátky. Záleží i na tom, co se lidem líbí, ono se to v čase mění, takže to občas obměním. Teď používám asi přes 20 vzorů," uvedla čtyřicetiletá žena. Kromě kleštiček na ustřihávání drátku nevyužívá při zhotovení kraslice žádné další nástroje. Některá vyfouknutá vajíčka před drátkováním ještě barví, jiné kraslice zůstávají v přírodním odstínu.

Stará technika drátkování podle ní není na Slovácku původní. "Nezabývá se jí až tolik lidí, já vím o třech nebo čtyřech. Pochází od původních dráteníků ze Slovenska, kteří sem chodili. Vždycky se vypravili s velkou tornou na zádech, ve které měli kleště, drátky a další potřeby. Chodili od dědiny k dědině a opravovali v hospodářstvích hrnce. Řemeslo později zaniklo a dekorační funkce byl asi jediný způsob, jak udržet drátek v činnosti," uvedla Durďáková.

Její kraslice, které se pyšní značkou Tradiční výrobek Slovácka, jsou běžně k dostání například v uherskohradišťském infocentru. To je ale nyní kvůli nařízení vlády zavřené. Zakoupit je lze i na e-shopu. "Pro mě to není výdělečná činnost, mám to jako zábavu. Ani se tím nikdo neuživí, koncový zákazník je ochoten za kraslici dát maximálně 100 korun," řekla výtvarnice.

Kvůli pandemii nového typu koronaviru a souvisejícím opatřením, které letos budou mít výrazný dopad na oslavy Velikonoc, se podle ní poptávka po kraslicích od lidových výrobců ve srovnání s běžným rokem snížila o 80 až 90 procent. "Kraslice se chystají rok dopředu. Člověk na nich celou zimu pracuje, pak přijde krátká jarní sezona, kdy se dostávají ke koncovým zákazníkům. A ta letos není," doplnila Durďáková. Na výrobu kraslic už kromě slepičích vajec využila i vejce pštrosa.