DPP zahájí opravu tramvajových kolejí na Karlově náměstí

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) dnes zahájí rekonstrukci tramvajových kolejí na Karlově náměstí. Rekonstruovat bude koleje v úseku od Spálené ulice. Výluka začne od dnešních 20:00 a potrvá do pondělí 27. dubna. Tramvaje nepojedou kvůli opravám ve stejném období ani z Albertova na Moráň, respektive Karlovo náměstí. Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách DPP.

Tramvaje od Spálené ulice budou jezdit po objízdné trase, a to přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo a Palackého náměstí. Linky, které pokračují z Karlova náměstí přes Podskalí do Nuslí, pojedou z Palackého náměstí přes Výtoň. Linka číslo 6 pojede ve směru od Palmovky ze zastávky Náměstí Republiky do zastávky Bílá labuť a linka číslo 23 bude dočasně zrušena.

Jako náhradní dopravu k Botanické zahradě bude možné využít autobusovou linku 176, která bude pouze ve směru Stadion Strahov vedena přes dočasně zřízené zastávky Botanická zahrada a Výtoň.

Na opravu naváže v pondělí 27. dubna rekonstrukce trati v úseku mezi Moráni a Palackého náměstím. Také v tomto případě pojedou dotčené tramvajové linky po objízdných trasách. DPP chystá rovněž výměnu kolejí na Tylově náměstí.