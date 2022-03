DPP: Stavba metra D ohrožena není, stavební dozor je zajištěn

Praha - Stavba první části nové linky metra D, která by měla začít v druhé polovině dubna, není ohrožena a technický dozor je zajištěn. Pražský dopravní podnik (DPP) to dnes uvedl v tiskovém prohlášení v reakci na článek v deníku MF Dnes, podle kterého je zahájení prací ohroženo kvůli sporům DPP s firmou Inženýring dopravních staveb (IDS), která má zajistit technický dozor stavby. Podle podniku firma převzala výzvy k zahájení stavby a pokud sama od smlouvy neustoupí, DPP takový krok neučiní. Vyjádření IDS ČTK shání.

Deník MF Dnes uvedl, že stavba by mohla být ohrožena kvůli sporům o mandátní smlouvu DPP s IDS z roku 2010, podle které firma měla dostat 580 milionů korun za činnosti v souvislosti s výstavbou metra, z toho 316 milionů korun za technický dozor. Deník citoval generálního ředitele IDS Michala Lece, podle kterého nedostala firma od podniku zaplaceno za technický dozor při inženýrsko-geologickém průzkumu. Další spor se má týkat systému plateb za samotnou stavbu.

DPP v reakci uvedl, že IDS činí potřebné úkony k zahájení stavby a nezdá se, že by firma chtěla o smlouvy sama odstoupit. Ve smlouvě z roku 2010 bylo podle podniku uvedeno, že společnost měla do tří let od podpisu zajistit pravomocné stavební povolení pro celou trasu metra D, ale stalo se tak až po více než devíti letech a pouze pro první úsek.

Podnik podle vyjádření odmítl uhradit některé deklarované činnosti IDS, které měl v minulosti podle smlouvy zajistit, ale nestalo se tak. "DPP jako městská společnost musí jednat s péčí řádného hospodáře. Žádnému dodavateli nemůžeme proplatit odměnu za činnost či práce, které vůbec neodvedl. To je v elementárním rozporu se zákonem i etikou. Proplatíme je, pokud nám IDS předá věrohodné výkazy vykonané práce, což ale odmítá," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Dodal, že se podnik snaží od počátku najít řešení a článek v MF Dnes považuje za pokus o zneužití začátku stavby a diskreditaci podniku a stavby metra D. "Ostatně vedení IDS nám před několika měsíci vyhrožovalo, že pokud DPP nezaplatí, bude tuto záležitost medializovat. DPP se nicméně těmito praktikami 90. let, nebo běžnými ve východněji položených zemích, nenechá zastrašit," sdělil ředitel. Podnik dále uvedl, že pokud se IDS rozhodne od smlouvy odstoupit, bude to respektovat a neprodleně v soutěži vybere nového dodavatele.

DPP minulý týden získal pravomocné stavební povolení pro stavbu prvního úseku nové linky z Pankráce na Nové Dvory s pěti stanicemi. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) uvedl, že stavba začne nejpozději v druhé polovině dubna. Nyní je třeba ještě připravit staveniště nebo vyřídit takzvaná dopravně-inženýrská opatření, tedy například uzavírky. Náklady na první část stavby by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. Poté bude linka pokračovat do Depa Písnice a v budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru.