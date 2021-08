DPA: Známé ženy pomáhají bořit tabu kolem spontánních potratů

Londýn - Manželka britského premiéra Carrie Johnsonová prožívá sice obrovskou radost z toho, že čeká další potomka, jejímu nynějšímu těhotenství ovšem předcházel smutek. "Na začátku letošního roku jsem potratila a to mi zlomilo srdce," svěřila se 33letá Johnsonová na twitteru. Agentura DPA napsala, že se tak zařadila do stále rostoucí skupiny veřejně známých žen, které otevřeně promluvily o svých pocitech po samovolném potratu. Podle britských médií tak pomáhají konečně zbořit jedno ze společenských tabu.

Carrie Johnsonová, vévodkyně Meghan, americká modelka Chrissy Teigenová, vnučka britské královny Alžběty II. Zara Tindallová. To jsou jen některé ze známých žen v Británii a Spojených státech, které v poslední době prozradily, že jejich těhotenství skončilo špatně. "Připadala jsem si ztracená a sama," napsala ve svých pamětech bývalá americká první dáma Michelle Obamová, která před narozením dcer Malii a Natashy jedno dítě potratila. "Cítila jsem se, jako bych zklamala, protože jsem nevěděla, jak často se to stává," uvedla. Tyto pocity na ni dolehly kvůli tomu, že se o potratech nemluví. "Jsme samy se svojí bolestí a myslíme si, že jsme nějak rozbité."

Ženy mají pocit, že jsou na svou bolest samy, bojí se stigmatizace a stydí se mluvit o tom, jak mizerně jim je. "Mnoho žen pociťuje vinu, jsou přesvědčené, že něco udělaly špatně," vysvětluje Wolf Lütje, předseda Německé společnosti pro psychosomatické lékařství žen a asistenci při porodu. Potraty se přitom stávají často. Mnoho žen překvapí, kolik jejich známých, přátel, příbuzných si potratem prošlo, říká Lütje. Podle britské organizace Tommy´s, která se tímto tématem zabývá a podporuje ženy, které potratily, přijde během svého života o nenarozené dítě každá čtvrtá žena. Za potrat je považováno, když těhotenství trvá méně než 22 týdnů. Často se děje v tak rané fázi, že si dotyčná vůbec nevšimne, že byla těhotná. Opakující se potraty následující po sobě jsou výrazně méně časté, podle britské zdravotní služby NHS jimi trpí jedna žena ze sta.

"Přijít o dítě znamená nést v sobě téměř neúnosný smutek, který zažijí mnohé, ale jen málokterá o něm mluví," napsala vévodkyně Meghan loni v listopadu ve svém příspěvku v americkém deníku The New York Times. Následkem toho je podle ní neopodstatněný pocit studu a koloběh osamělého smutku. Právě proto je podle mnohých celebrit důležité věnovat spontánním potratům pozornost a pomoci tak zmírnit utrpení postižených žen. "Myslím, že nejhorší, co si my ženy děláme, je to, že nesdílíme pravdu o svých tělech, o tom, jak fungují nebo nefungují," myslí si Michelle Obamová.

Další překážkou pro ženy po spontánním potratu může být umělý svět sociálních sítí. "Problémy týkající se plodnosti mohou být pro mnoho lidí velmi náročné, zejména když to na platformách jako instagram vypadá, že všechno půjde vždy jen dobře," napsala Carrie Johnsonová. Přineslo jí prý útěchu, když se dozvěděla o dalších ženách, které prodělaly stejnou ztrátu jako ona. "Proto doufám, že to, že i já jsem se svěřila, může pomoci jiným," uvedla manželka premiéra Borise Johnsona.

Důležité je především vědět - a to gynekologové neustále opakují - že spontánní potrat neznamená, že dotyčná žena už neotěhotní, anebo existuje vyšší pravděpodobnost, že přijde i o další dítě. Nejlepším důkazem toho je vévodkyně Meghan, Michelle Obamová, Zara Tindallová, zpěvačka Beyoncé a mnohé další ženy, které po potratu porodily zdravé děti. I Carrie Johnsonová se těší na své "duhové miminko", jak se v Británii říká dětem, které přišly na svět poté, co jejich matka o předchozí těhotenství přišla. Duha je symbolem naděje po emoční bouři, kterou spontánní potrat dokáže vyvolat.