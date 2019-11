Dozorci popřeli, že Fajáda a další vězně nechávali telefonovat

Praha - Petr Frumar a Roland Augustin dnes u soudu popřeli obvinění, že zneužívali své pravomoci vězeňských dozorců a nechávali v rozporu s předpisy telefonovat vazebně stíhané lidi. První z nich nicméně připustil, že Libanonci Alímu Fajádovi dovolil v pankrácké věznici na jedinou žádanku telefonovat i pětkrát nebo šestkrát, což podle Frumara "nebylo košer". Zdůvodnil to tím, že si chtěl zjednodušit složitou administrativu.

Státní zástupce Michal Muravský tvrdí, že oba dozorci pouštěli od září 2015 do března 2016 některé vězně k telefonním automatům umístěným na chodbě věznice. Mezi privilegovanými byl údajně nejen obchodník se zbraněmi Fajád, ale i jeho spoluobžalovaní Chálid Marabí a Faouzi Jaber. Vydání této trojice požadovaly Spojené státy.

Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků hrozí oběma strážným až desetileté vězení. Obžaloba klade většinu popsaných skutků za vinu šestapadesátiletému Frumarovi. Ten dnes trestnou činnost popřel. "Všechny telefonáty byly povolené," vypověděl u pražského městského soudu. "Vždycky na to byla žádanka, nikdo netelefonoval bez žádanky," dodal.

Přiznal ale, že na jednu žádanku se někdy telefonovalo víckrát, protože jinak by žádanek "bylo strašně moc". "Nebylo to košer, ale trpělo se to," poznamenal.

Hovory na čísla, která vazebně stíhaným lidem schvaluje soud, mohou trvat do deseti minut. Ohledně Fajáda bylo podle Frumara dozorcům ze strany vedení věznice naznačeno, ať mu nechají delší časový prostor. Volal totiž advokátce do USA. Telefonáty provázely technické komplikace, podle Frumara se spojení často přerušilo. Tvrdí proto, že tam, kde mu obžaloba vyčítá četné nezákonné hovory, šlo o jediný hovor s opakovaně vytáčeným stejným číslem.

Frumar se podle státního zástupce navíc pokusil o podvod, protože Fajádovi nabízel, že za milion amerických dolarů (zhruba 23 milionů korun) ovlivní soud v jeho prospěch. Dozorce, který je kvůli vyšetřování už 2,5 roku mimo službu, toto tvrzení odmítl. "V žádném případě jsem mu nenabízel žádnou službu na vrchním soudu. Nemám tam žádné konexe. Karty jsou tam rozdané úplně jinak, tam rozhoduje ministr, ne já," prohlásil.

Také druhý obžalovaný, pětačtyřicetiletý Augustin, se necítí vinen. "Nic v obžalobě není pravda, nic takového jsem já neudělal. Nikdy jsem nepřijal od žádné vězněné osoby žádnou věc. To by byl trestný čin," řekl.

Návrhu na podání obžaloby původně čelili tři dozorci, počínání třetího z nich ale nakonec státní zástupce předal Vězeňské službě do kázeňského řízení.

Fajád byl z české vazby propuštěn výměnou za pět Čechů unesených v Libanonu. Tamní soud ho později osvobodil. USA vinily Fajáda a další dva zadržené z toho, že chtěli prodat kokain a zbraně americkým agentům, kteří předstírali, že jsou členy kolumbijské teroristické organizace FARC.

Právě při vyšetřování únosu Čechů přišla policie na Fajádovy telefonáty z pankrácké věznice. Podle některých médií Fajáda ve vazbě navštívil tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) a nechal ho volat ze svého mobilního telefonu. Tuto informaci později popřel arabista Petr Pelikán, ministrův bratr, který výměnu Fajáda za Čechy vyjednal.