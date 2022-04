Doufáme, že náš styl na ně bude platit, přál si Nestrašil před finále se Spartou

Setkání hokejistů Třince s novináři před startem finále play off extraligy proti Spartě Praha, 14. dubna 2022 v Třinci. Andrej Nestrašil.

Setkání hokejistů Třince s novináři před startem finále play off extraligy proti Spartě Praha, 14. dubna 2022 v Třinci. Andrej Nestrašil. ČTK/Ožana Jaroslav

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejový útočník Andrej Nestrašil se narodil v Praze a vyrůstal asi tři minuty od sparťanské haly, přesto se z něj stal slávista na rozdíl od jeho o patnáct let mladšího bratra Václava. Teď se dokonce proti holešovickému klubu postaví ve svém prvním finále extraligy v barvách Třince. Série odstartuje o Velikonočním pondělí.

"Když jsme byli malí, tak nás táta bral právě na Spartu. Na bitvy proti Vsetínu. Je to jméno, v extralize pojem, v každém zápase ji chcete porazit," řekl novinářům Nestrašil, který nastupoval v mládeži v konkurenční Slavii. "V pondělí tady bude táta, řeknu vám, kde sedí, tak se ho můžete zeptat. Fakt netuším, jestli Slavia měla tou dobou lepší mládež nebo co. Nevím, co za tím rozhodnutím bylo."

Nestrašil zamířil po sezoně 2007/08 do zámoří a postupně se přes tamější juniorku, AHL, NHL a KHL vrátil před touto sezonou do rodné země. Vybral si Třinec, zatímco jeho bratr nastupuje v dorostu Sparty, a prozradil, že má od sourozence doma "bodýčko" s logem pražského klubu pro nedávno narozeného syna.

"Ale je zahrabané hodně dole, a pokud přijde na zápasy, bude mít zakázáno chodit v jiném dresu než v ocelářském," řekl s úsměvem Nestrašil a rozpovídal se i o jejich vztahu. "Tím, že jsem byl čtrnáct let pryč a jemu je patnáct, tak ačkoli se snažíme být v kontraktu, tak věkový rozdíl je obrovský. Snažím se mu občas pomoci v jeho hokejovém růstu, ale jsme v jiných fázích života. On je puberťák, takže názor staršího bratra ho nezajímá."

Na souboje se Spartou se těší. "Už když Hradec vypadl a v semifinále to vypadalo, že půjdeme na Boleslav, ne na Spartu, tak jsem si říkal, že by bylo super, kdyby to vyšlo ve finále. To se nakonec povedlo, což je bomba. Pocity mám jen pozitivní, myslím, že v obou arénách bude skvělá atmosféra a jako vždy půjde o těžké, vyrovnané zápasy," pokračoval.

Vyzdvihl zejména útočnou sílu pražského klubu, který nastřílel v základní části nejvíce gólů. "Je to velmi dobrý ofenzivní tým, za mě je tam nejlepší hráč extraligy Filip Chlapík, který má spoustu bodů, je šikovný dopředu. Bohužel přišli o Davida Tomáška. Každou lajnu mají dobrou. Nechci říct dvojici, protože je vždy doplňuje někdo třetí, kdo udělá spoustu černé práce. A k tomu šikovné beky. Velmi dobrý tým," řekl o soupeři.

Třinec na druhou stranu deptal Vítkovice i Mladou Boleslav spolehlivou a precizní defenzivou. Zejména proto vyhrál v play off všech osm zápasů a dostal jen sedm branek. "Budeme doufat, že na ně náš styl bude platit. I když šlo s Vítkovicemi i Boleslaví o těžké zápasy a bojovali neuvěřitelně, tak Sparta je přece jen kvalitou ještě o trochu dál. Tím spíš to bude těžké. Je možné, že ty šance, které jsme dosud soupeřům povolili a neskončily gólem, tak Sparta by dokázala trestat," zamyslel se Nestrašil.

V základní části Třinec vyhrál všechna čtyři vzájemná utkání. Doma 4:1 a 4:2, v Praze v přestřelkách 7:4 a 8:5. "Může se stát, že nějaký zápas ujede, ale nemyslím si, že budou takové výsledky. Popravdě řečeno zápasy ze základní části se vůbec nepočítají, je to zase 0:0. Sparta měla určitou krizi, zraněné hráče. Teď je play off, jdeme do toho, a jestli v nějakém zápase padne víc nebo méně gólů, je jedno," dodal.

Už koncem loňského prosince oznámil třinecký trenér Václav Varaďa, že po sezoně skončí, a rozloučit by se mohl třetím titulem v řadě. To se naposledy povedlo v české extralize Vsetínu v 90. letech. Emoce kouč podle Nestrašila nedává najevo.

"Trenér je takový, jaký ho známe. Jemu je jedno, jestli odchází zítra nebo za měsíc. Prostě každý den chce být lepší, nejlepší, vyhrát, takže nějaká nostalgie u něj nepřipadá v úvahu. Přijdeme na trénink, jdeme pracovat, zlepšovat se, pak domů a počítáme s tím, že druhý den přijdeme znovu a čeká nás to stejné," podotkl Nestrašil. "I z kluků cítím, že sice byli někteří ve finále už třikrát předtím, ale chuť je pořád stejná. Neuvěřitelný klobouk dolů před nimi."